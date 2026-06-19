El Ateneo de Córdoba entrega sus Fiambreras de Plata a nueve referentes de la cultura, la ciencia y el compromiso social

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha acogido este viernes la ceremonia de entrega de las Fiambreras de Plata 2026, uno de los reconocimientos más emblemáticos que concede el Ateneo de Córdoba para distinguir trayectorias destacadas en ámbitos como la cultura, la ciencia, la educación, las artes o el compromiso social.

El acto, celebrado a las 20.00 horas, ha reunido a representantes de la vida cultural e institucional cordobesa para rendir homenaje a nueve personalidades cuya labor ha dejado una profunda huella en la sociedad.

En esta edición, las Fiambreras de Plata han recaído en el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre Muñoz; el pintor Juan Cantabrana; el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba José Roldán Cañas; el doctor en Filosofía y Letras José Cosano Moyano; el pianista, compositor y catedrático Andrés Carlos Manchado; el psicólogo clínico y escritor Fernando Jiménez Hernández-Pinzón; y el filósofo y divulgador José Carlos Ruiz.

El Ateneo ha destacado con estos galardones la aportación de los premiados en campos tan diversos como la investigación, la creación artística, la docencia, el pensamiento o la acción humanitaria.

Dos distinciones extraordinarias

Junto a los reconocimientos ordinarios, la institución ha concedido dos Fiambreras de Plata extraordinarias. Los galardonados han sido Pedro López Castillejo, técnico financiero y expresidente del Real Círculo de la Amistad, y el matador de toros Rafael González Chiquilín, por su vinculación con la cultura taurina y su implicación en distintas iniciativas de carácter social.