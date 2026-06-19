Arrestan a un hombre en los Olivos Borrachos de Córdoba tras robar el bolso y el móvil a una joven

Un hombre ha sido detenido en Córdoba como presunto autor de un robo con violencia después de arrebatar el bolso y el teléfono móvil a una joven en plena vía pública, en la zona de Olivos Borrachos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 16 de junio. Una patrulla de la Policía Nacional que patrullaba por la zona recibió un aviso alertando de que un individuo acababa de sustraer un bolso en el interior de una farmacia y había abandonado el lugar. Cuando los agentes se dirigieron al lugar, observaron cómo un varón estaba forcejeando con una joven en la vía pública. Según la información facilitada por la Policía Nacional, el sospechoso sometió a la víctima a varios tirones hasta conseguir hacerse con su bolso y el móvil que llevaba en la mano.

Tras hacerse con ambos objetos, el hombre emprendió la huida y al percatarse de la presencia policial, cambió de dirección hacia una calle cercana, donde los agentes observaron que ocultaba un objeto entre la ropa.

Persecución y arresto

Los policías le dieron el alto utilizando las sirenas del vehículo policial, aunque el sospechoso hizo caso omiso a las indicaciones y continuó corriendo.

A partir de ahí, los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron interceptarlo pocos metros después. Durante el cacheo de seguridad localizaron el bolso sustraído entre sus pertenencias, mientras que el teléfono móvil apareció en el suelo, junto al lugar donde fue detenido.

El individuo fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y posteriormente puesto a disposición judicial.