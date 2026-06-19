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Antonio Amil, dueño de Fuenseca y Delicias: "Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba"

El empresario lamenta la falta de respuesta municipal a sus proyectos para mantener abiertos los espacios y dice que las denuncias vecinales por ruido también se han dado en eventos organizados por el propio Consistorio

El empresario Antonio Amil, en el cine de verano Fuenseca, que no abrirá esta temporada estival.

El empresario Antonio Amil, en el cine de verano Fuenseca, que no abrirá esta temporada estival. / A. J. González

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El propietario de Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, ha reaccionado a las declaraciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que calificó ayer de "problema irresoluble" el de los cines de verano. El empresario cordobés que adquirió los espacios hace dos años a los herederos de Martín Cañuelo, el anterior propietario, ha decidido que no abrirá este verano y tampoco ha conseguido llegar a un acuerdo con José María Casado, quien gestiona el Coliseo San Andrés (único cine de verano que abrirá sus puertas esta temporada), para alquilárselos.

Antonio Amil ha justificado la no apertura de sus cines de verano, entre otras cuestiones, por la falta de licencia de actividad, una carencia histórica de estos espacios, ya que nunca la han tenido, y se pregunta cómo sí puede abrir el Coliseo San Andrés que está "en la misma situación". Frente al criterio municipal, Amil considera que sí quisieran, el problema no sería irresoluble: "Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano", ha dicho.

Bellido insistió ayer en recordar que "tener licencia es un deber del propietario", de modo que "el Consistorio no tiene que legalizar nada", porque "esto es como cualquier negocio, quien tiene que encargarse de que sus papeles estén en orden es quien ejecuta la actividad". Así, detalló que "la Gerencia de Urbanismo visa, mira las licencias, ve si cumplen o no", de manera que "si cumplen, tienen licencia, y si no cumplen, no se les concede". Por tanto, "si hay determinados solares que no cumplen con los requisitos para tener actividad de cine de verano, no voy a prevaricar ni yo, ni el teniente alcalde de Urbanismo, dando una licencia que un técnico no informa", dijo.

A.J.González Córdoba Antonio Amil cine de verano Fuenseca

Puerta del cine de verano Fuenseca. / AJ González / COR

Denuncias vecinales por ruido

En todo caso, desde el Ayuntamiento de Córdoba insisten en que la diferencia primordial entre unos espacios y el otro es que sobre los cines Delicias y Fuenseca pesan denuncias vecinales por ruido y sobre el Coliseo San Andrés, no. Esta circunstancia y la entrada en vigor del decreto de ruido de la Junta de Andalucía han llevado al Consistorio a denegar la licencia de apertura a Antonio Amil. Así lo confirmó el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico: "Le hemos dicho (a Antonio Amil) que no podemos concederle la licencia hasta que no cumpla con la normativa acústica". Torrico aclara que la denuncia se produjo a finales del año pasado.

Proyectos alternativos para los cines

Amil, por su parte, critica que Urbanismo le esté penalizando por una denuncia que interpusieron los vecinos "por uno de los eventos que organizó el propio Ayuntamiento de Córdoba" en el cine Fuenseca, aunque también reconoce que otro de los conciertos organizados por él mismo recibió una denuncia.

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El Jardín de las Delicias, en el cine Fuenseca. / A. J. GONZÁLEZ

Por último, el empresario recuerda que ha presentado varios proyectos al equipo de gobierno para gestionar tanto el cine Delicias como el Fuenseca, en colaboración público-privada, y mantener la actividad del cine de verano, pero lamenta no haber recibido ninguna respuesta por parte del gobierno municipal. Estos proyectos no incluirían la construcción de aparcamientos, algo que también ha propuesto este empresario de manera paralela para garantizar la rentabilidad de los espacios sin ayudas públicas. Tanto el gobierno local como el consejo de distrito han mostrado su oposición a la construcción de un aparcamiento.

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