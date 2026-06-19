Sucesos
Agreden una enfermera en la puerta de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba
Supone la segunda agresión a un enfermero en el último mes
Una enfermera del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba sufrió una agresión en la noche de este jueves, según ha denunciado públicamente el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba (COE Córdoba) a través de sus redes sociales.
La agresión se produjo en torno a las 21.00 horas en la puerta de Urgencias. Los hechos se producen apenas con un mes de diferencia desde la última, cuando otro enfermero recibió tres puñetazos en la cara.
Condena del Colegio de Enfermería
Tras conocer lo ocurrido, el COE de Córdoba ha expresado su condena ante este nuevo episodio y ha trasladado su apoyo a la profesional afectada. La institución colegial insistió en que cualquier tipo de agresión contra el personal sanitario, ya sea física o verbal, resulta "intolerable" y ha subrayado la "importancia de ser denunciada".
Desde el organismo recuerdan además a las enfermeras cordobesas que cuentan con el apoyo de la Asesoría Jurídica del Colegio y con la cobertura que también ofrece el seguro de responsabilidad civil profesional.
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