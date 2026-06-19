Adelante Andalucía Córdoba nombra a Carmen Sánchez y Jordi Vidal como nuevos coportavoces locales

Adelante Andalucía Córdoba ha renovado su dirección local nombrando una coportavocía formada por Carmen Sánchez y Jordi Vidal. La asamblea local de la formación andalucista quiere, con estos nombramientos, reforzar el trabajo político y social que desarrollan en la capital donde esperan lograr representación en las próximas elecciones municipales. Sánchez y Vidal fueron los números 3 y 4, respectivamente, de la candidatura de Adelante Andalucía por la provincia de Córdoba en las últimas elecciones andaluzas. Una candidatura que encabezó Mariví Serrano, actual diputada andaluza por Córdoba.

Estos nombramientos son de carácter estrictamente organizativo y "no guardan relación con la futura candidatura para las elecciones municipales de 2027", dice expresamente el partido en su comunicado. Adelante Andalucía activará en los próximos meses la elección de su alcaldable, y espera confirmar los casi 17.000 votos (el 9,5% del escrutinio) que obtuvieron en los comicios andaluces, donde en la capital fueron la cuarta formación por delante incluso de Por Andalucía (marca que engloba a Izquierda Unida) con 14.700 votos.

Carmen Sánchez, Mariví Serrano y Jordi Vidal, de Adelante Andalucía. / CÓRDOBA

En movimientos ciudadanos

En una nota de prensa, la formación explica que Carmen Sánchez y Jordi Vidal cuentan con "una amplia trayectoria de compromiso social y participación en distintos movimientos ciudadanos". Además, explican que su elección responde a la voluntad de la asamblea local de fortalecer la presencia del partido en Córdoba, "consolidando un proyecto político andalucista, feminista, ecosocialista y anticapitalista, comprometido con la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía cordobesa".

Carmen Sánchez y Jordi Vidal han agradecido la confianza depositada por la militancia y han destacado "la importancia de seguir construyendo una organización abierta, cercana a los barrios y conectada con los colectivos y movimientos sociales de la ciudad".

Carmen Sánchez y Jordi Vidal, de Adelante Andalucía. / CÓRDOBA

En este sentido, la organización ha señalado que el proceso para decidir quién encabezará el proyecto municipal todavía no se ha iniciado formalmente y que será la militancia quien determine en su momento la persona o equipo más adecuado para liderar la candidatura. "Estamos convencidas y convencidos de que Adelante Andalucía tiene una oportunidad real de obtener representación en el Ayuntamiento de Córdoba y llevar una voz andaluza propia, de izquierdas y comprometida con la mayoría social a la institución municipal. Vamos a realizar una apuesta ambiciosa para las próximas elecciones municipales, pero entendemos que primero debemos desarrollar un proceso interno sereno y participativo que nos permita elegir a la mejor candidata o candidato posible para encabezar ese proyecto", han señalado desde la organización.

Reforzar la presencia de Adelante Andalucía en los barrios

La nueva coportavocía asume esta responsabilidad con el objetivo de reforzar la presencia de Adelante Andalucía en los barrios, estrechar la relación con el tejido asociativo, sindical y vecinal de la ciudad y seguir construyendo una alternativa política andaluza que sitúe las necesidades de Córdoba y de Andalucía en el centro de la acción política. Desde Adelante Andalucía Córdoba se ha subrayado que la organización afronta esta nueva etapa "con ilusión y ambición, convencida de que existe un espacio político para una fuerza andalucista de izquierdas que defienda los intereses de la mayoría social cordobesa tanto en la calle como en las instituciones".