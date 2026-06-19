Casi 2.400 aspirantes se examinan este sábado en Córdoba en las oposiciones docentes que ofrecen más de 5.000 plazas en toda Andalucía

Las oposiciones docentes comenzarán este sábado, 20 de junio, en Andalucía con un total de 21.366 aspirantes, de los que 2.393 realizarán las pruebas en Córdoba. Para el desarrollo del proceso selectivo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido 323 tribunales en toda la comunidad, 37 de ellos en la provincia cordobesa.

La convocatoria oferta un total de 5.047 plazas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. En concreto, 4.406 plazas corresponden a Secundaria, 201 a Música y Artes Escénicas y 440 a Sectores Singulares de FP.

El procedimiento comenzará con el acto de presentación de los aspirantes ante el tribunal asignado y se iniciará la primera prueba, destinada a comprobar los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta, con una parte práctica y otra teórica. La segunda prueba estará centrada en la aptitud pedagógica y consistirá en la defensa de una programación didáctica y la exposición oral de una unidad didáctica.

Trenes y autobuses para ir a Rabanales

La movilidad será uno de los aspectos a tener en cuenta durante la jornada, especialmente para quienes tengan que desplazarse hasta el Campus Universitario de Rabanales. Renfe ha programado cuatro trenes especiales, dos por sentido, entre la estación de Córdoba-Julio Anguita y el apeadero del Campus Universitario de Rabanales para facilitar la llegada y el regreso de los opositores.

Los trenes especiales de ida saldrán desde Córdoba-Julio Anguita a las 6.50 y a las 7.20 horas, mientras que los servicios de regreso desde Rabanales están previstos a las 14.10 y a las 14.40 horas. El trayecto entre la estación y el campus tiene una duración aproximada de siete minutos.

Aucorsa reforzará la línea E con motivo de las oposiciones y contará también con presencia de personal en el entorno del campus para atender la demanda de viajeros y facilitar la llegada de los aspirantes. El refuerzo se hará con respecto a la demanda.

La Consejería mantiene en esta convocatoria las medidas de conciliación para mujeres con hijos lactantes y para situaciones vinculadas al parto y al puerperio. Además, el procedimiento será íntegramente digital, desde la solicitud de participación hasta la presentación de méritos, la programación didáctica, las calificaciones, las rúbricas y las actas del expediente. El proceso selectivo se desarrollará durante las próximas semanas y está previsto que concluya en la última semana de julio.

Córdoba ya vivió un dispositivo similar el año pasado, cuando cerca de 5.000 aspirantes participaron en las oposiciones docentes de 2025, para acceder a los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas y de Escuelas Oficiales de Idiomas.