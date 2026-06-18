La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El balance municipal del curso político junto a las obras que marcarán el verano en la capital, la condena por el crimen de Sagunto y la controversia en torno al proyecto de biometano de Baena centran algunos de los asuntos más destacados de la actualidad en este jueves
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado un verano “muy intenso” en obras en la ciudad, dentro del balance que ha realizado este jueves por el tercer año del mandato (séptimo desde que llegó a la Alcaldía) y en el que ha rendido cuenta de la marcha de la ciudad. Es la noticia de apertura de nuestro boletín informativo de este jueves, en el que también destacamos la sentencia que condena a un total de 50 años de prisión a los tres acusados del asesinato de un vecino en el barrio de Sagunto. Además, profundizamos en el debate generado por la futura planta de biometano de Baena, cuyos promotores defienden la viabilidad del proyecto y aseguran que se trata de una instalación completamente hermética y alejada del concepto de vertedero.
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto
- Condenados en Córdoba a 50 años de cárcel los tres acusados de asesinar a un vecino en Sagunto
- El proyecto de biometano en Baena defiende su viabilidad: "No es un vertedero, es una instalación 100% hermética"
Además, destacamos estas otras noticias:
Cines de verano
Córdoba ciudad
- REPORTAJE | «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años
- SEGURIDAD | La Policía Nacional se compromete a reforzar la seguridad en la Judería de Córdoba tras las quejas de los vecinos
- MOVILIDAD | Aucorsa amplía el pago con tarjeta, móvil y reloj a todas las líneas de autobús de Córdoba
- ENTRADA EN VIGOR | Se acabó la tregua: Córdoba empieza a multar los botellones y las despedidas de soltero
- HOMENAJE | La Policía Nacional de Córdoba recuerda a los agentes víctimas del terrorismo: "El uniforme los convertía en objetivos"
- SUCESO | Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas en pleno aviso amarillo
Provincia
- Desde el Ayuntamiento a ecologistas o plataformas vecinales: un repaso a las alegaciones contra la planta de biometano de Baena
- Puente Genil despide al sacerdote José Joaquín Cobos, Medalla de Oro de la Villa e Hijo Adoptivo de la localidad
Agenda del fin de semana
- La música estalla este finde en Córdoba: Noche Blanca del Flamenco, Hombres G y Dani Martin en el Córdoba Live, y Sidecars en el Califas Fest ¿Alguien da más?
Tribunales
- El CGPJ apoya la creación de una sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena
- La investigación del incendio del tiovivo del Zoco apunta a dos menores de 14 años
Córdoba CF
- El extremo hispano-marroquí de 25 años Adnane Ghailan, nuevo jugador del Córdoba CF para los dos próximos años
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios