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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El balance municipal del curso político junto a las obras que marcarán el verano en la capital, la condena por el crimen de Sagunto y la controversia en torno al proyecto de biometano de Baena centran algunos de los asuntos más destacados de la actualidad en este jueves

Operarios trasladan el cadáver de un vecino de Sagunto tras el hallazgo en su vivienda, en abril de 2024.

Operarios trasladan el cadáver de un vecino de Sagunto tras el hallazgo en su vivienda, en abril de 2024. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado un verano “muy intenso” en obras en la ciudad, dentro del balance que ha realizado este jueves por el tercer año del mandato (séptimo desde que llegó a la Alcaldía) y en el que ha rendido cuenta de la marcha de la ciudad. Es la noticia de apertura de nuestro boletín informativo de este jueves, en el que también destacamos la sentencia que condena a un total de 50 años de prisión a los tres acusados del asesinato de un vecino en el barrio de Sagunto. Además, profundizamos en el debate generado por la futura planta de biometano de Baena, cuyos promotores defienden la viabilidad del proyecto y aseguran que se trata de una instalación completamente hermética y alejada del concepto de vertedero.

Además, destacamos estas otras noticias:

Cines de verano

Córdoba ciudad

Provincia

Agenda del fin de semana

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