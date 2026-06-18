El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado un verano “muy intenso” en obras en la ciudad, dentro del balance que ha realizado este jueves por el tercer año del mandato (séptimo desde que llegó a la Alcaldía) y en el que ha rendido cuenta de la marcha de la ciudad. Es la noticia de apertura de nuestro boletín informativo de este jueves, en el que también destacamos la sentencia que condena a un total de 50 años de prisión a los tres acusados del asesinato de un vecino en el barrio de Sagunto. Además, profundizamos en el debate generado por la futura planta de biometano de Baena, cuyos promotores defienden la viabilidad del proyecto y aseguran que se trata de una instalación completamente hermética y alejada del concepto de vertedero.

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