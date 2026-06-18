Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EmprendimientoEn directo | Juicio a ZapateroHostel ColónMufaceJardines AlcázarViajes gratis mayoresPago con tarjeta AucorsaEn directo | Foro MediterráneoAviso amarillo por calorOla de calorCrece la natalidadJuicio Carlos GonzálezCarteristasFichajes CCFDesaparecidosAtropello mortal P. GenilJosé García RománEmpleo jovenBomberos DiputaciónEntrevista | Manuel Peña
instagramlinkedin

La actualidad del jueves 18 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los nuevos grados y másteres de la Universidad de Córdoba, la investigación del incendio del tiovivo del Zoco y la polémica por la apertura de los cines de verano centran algunos de los asuntos más destacados de la actualidad para arrancar este jueves

El tiovivo de la plaza de Matías Prats, completamente calcinado.

El tiovivo de la plaza de Matías Prats, completamente calcinado. / AJ González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La ampliación de la oferta de la Universidad de Córdoba para el próximo curso abre nuestro boletín de hoy. También informamos de los avances en la investigación del incendio que destruyó el tiovivo del Zoco, cuyas pesquisas apuntan a la posible implicación de dos menores de 14 años. Además, abordamos la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de denegar la licencia para la apertura de los cines de verano, una medida que el Consistorio justifica por las denuncias presentadas por vecinos de la zona.

Además, destacamos estas otras noticias:

Cinco meses de Adamuz

Educación

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Agenda del fin de semana

Noticias relacionadas

Deportes

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  3. El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
  4. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  5. Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
  6. Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
  7. La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
  8. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal

La terminal ferroviaria de mercancías de Córdoba se modernizará: así es el proyecto previsto en El Higuerón

La terminal ferroviaria de mercancías de Córdoba se modernizará: así es el proyecto previsto en El Higuerón

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 18 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 18 de junio de 2026

Nuevos grados y másteres: la oferta universitaria de Córdoba crece el próximo curso

Nuevos grados y másteres: la oferta universitaria de Córdoba crece el próximo curso

Robótica, quesería, jamón y automoción: los nuevos ciclos de FP que llegan a Córdoba este curso

Robótica, quesería, jamón y automoción: los nuevos ciclos de FP que llegan a Córdoba este curso

El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia para abrir los cines de verano en las denuncias vecinales

El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia para abrir los cines de verano en las denuncias vecinales

La UCO propone un glosario en francés para explicar la riqueza botánica de los Patios de Córdoba

La UCO propone un glosario en francés para explicar la riqueza botánica de los Patios de Córdoba

Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento un plan de choque para pagar a tiempo a sus proveedores

Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento un plan de choque para pagar a tiempo a sus proveedores
Tracking Pixel Contents