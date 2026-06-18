La actualidad del jueves 18 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los nuevos grados y másteres de la Universidad de Córdoba, la investigación del incendio del tiovivo del Zoco y la polémica por la apertura de los cines de verano centran algunos de los asuntos más destacados de la actualidad para arrancar este jueves
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La ampliación de la oferta de la Universidad de Córdoba para el próximo curso abre nuestro boletín de hoy. También informamos de los avances en la investigación del incendio que destruyó el tiovivo del Zoco, cuyas pesquisas apuntan a la posible implicación de dos menores de 14 años. Además, abordamos la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de denegar la licencia para la apertura de los cines de verano, una medida que el Consistorio justifica por las denuncias presentadas por vecinos de la zona.
- Nuevos grados y másteres: la oferta universitaria de Córdoba crece el próximo curso
- La investigación del incendio del tiovivo del Zoco apunta a dos menores de 14 años
- El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia para abrir los cines de verano en las denuncias vecinales
Además, destacamos estas otras noticias:
Cinco meses de Adamuz
- ENTREVISTA | Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz: "No nos fiamos mucho del trabajo de la CIAF"
Educación
Córdoba ciudad
- POBLACIÓN | Córdoba tendrá menos habitantes pero más hogares: uno de cada tres será de una sola persona en 2041
- CULTURA | Las noches veraniegas de Córdoba se llenan de cultura con la apertura de sus museos
- TRIBUNALES | El exmarido de Tulia solicita repetir el juicio y que se le haga un examen psiquiátrico
- SUCESO | El impacto de un camión contra un edificio en Santa Marina provoca el desprendimiento de parte de un balcón
Provincia
- La Diputación de Córdoba acuerda ampliar con siete millones el Plan Invierte
- La Junta destina más de 140 millones a mejorar la seguridad vial en las carreteras autonómicas de Córdoba
Campo
- La gran pregunta de los olivareros cordobeses: ¿por qué el aceite italiano se vende más caro? "Estamos equivocando el tiro"
Agenda del fin de semana
- La música estalla este finde en Córdoba: Noche Blanca del Flamenco, Hombres G y Dani Martin en el Córdoba Live, y Sidecars en el Califas Fest ¿Alguien da más?
Deportes
- El Córdoba CF llega hasta los 916 socios en la primera jornada de la campaña de abonados
- Tasende, el último amuleto contra la maldición del lateral izquierdo del Córdoba CF
- José Luis Navarro Jr.: “Estoy deseando darle a Córdoba este campeonato de Europa”
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
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- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal