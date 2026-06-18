La ampliación de la oferta de la Universidad de Córdoba para el próximo curso abre nuestro boletín de hoy. También informamos de los avances en la investigación del incendio que destruyó el tiovivo del Zoco, cuyas pesquisas apuntan a la posible implicación de dos menores de 14 años. Además, abordamos la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de denegar la licencia para la apertura de los cines de verano, una medida que el Consistorio justifica por las denuncias presentadas por vecinos de la zona.

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