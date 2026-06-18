La terminal ferroviaria de mercancías de Córdoba se modernizará: así es el proyecto previsto en El Higuerón

La remodelación de la terminal ferroviaria de mercancías de El Higuerón, en Córdoba, ya está en marcha. El proyecto que modernizará las instalaciones y las adaptará a la futura autopista ferroviaria se encuentra ya en licitación, por lo que a partir de ahora empieza la cuenta atrás para hacerlo realidad. La plataforma de contratación del Estado ha publicado el concurso que servirá para redactar el proyecto que afectará a la vía, la electrificación, la urbanización y los accesos.

Las empresas interesadas en participar disponen hasta el 18 de septiembre para presentar sus propuestas. En total serán más de 3 millones de euros los que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) empleará en elaborar el proyecto, para el que la empresa elegida contará con 30 meses, es decir, dos años y medio.

El actual diseño de la terminal ferroviaria ha quedado "obsoleto", de ahí la necesidad de realizar una "remodelación integral, eliminando lomos de asno y potenciando la intermodalidad", según consta en la documentación de Adif. A principios, de año, en una respuesta dada a la senadora del PP Cristina Casanueva, el Gobierno ya anunció su intención de modernizar la terminal para adaptarla a la autopista ferroviaria. En otra respuesta posterior, el Gobierno le explicó que el proyecto estaba en fase de revisión.

Los detalles de la modernización de la terminal ferroviaria

El principal objetivo es dotar a la estación ferroviaria de algo de lo que carece, capacidad para que en ella operen trenes de más de 740 metros. El proyecto prevé habilitar un mínimo de una decena de vías de más de 740 metros. Según la documentación que se puede consultar en la plataforma, la instalación técnica que se haga "deberá permitir los cambios de tracción necesarios para las circulaciones de autopista ferroviaria previstas". Además, el proyecto contemplará un mínimo de 15 vías de entre 600 y 740 metros.

La electrificación de la terminal va a ser renovada por completo y contará con más de cuatro vías de 60 metros de apartado de locomotoras electrificadas. Otra de las actuaciones previstas es la de reconfigurar las cabeceras para lograr las longitudes necesarias. La intervención respetará la instalación de repostaje de combustible, incluirá la conexión y acceso a los talleres de Renfe, reforzará la iluminación existente y dotará de pasillos andadores entre vías, que estarán asfaltados, para el tránsito de los trabajadores.

Trenes de mercancías en la terminal de El Higuerón. / A.J. González

La zona intermodal y de trasbordo de la remodelada terminal

El proyecto contempla prolongar el módulo intermodal para acoger trenes de más de 740 metros y dejar una de las vías "viva" para permitir salidas directas hacia ambos lados. La ampliación de la losa de carga y descarga, la electrificación de las cabeceras de las vías de carga y descarga para permitir la salida directa, el diseño de una zona independiente para el tratamiento de trenes de la autopista ferroviaria son otras de las acciones previstas. El proyecto incluye también el estudio del tratamiento de trenes militares, el análisis de la ampliación de la red de drenaje, la mejora de la iluminación, una nueva ubicación para el edificio de control de acceso, y zona de aparcamiento y de almacenamiento.

Más aparcamientos en la zona logística y de servicios

En cuanto a la zona logística y de servicios, el proyecto contempla accesos para vehículos pesados y zonas de aparcamiento para estos y para turismos y tráfico peatonal interno; una nave para el mantenimiento de medios; y oficinas.

El acondicionamiento de la terminal de mercancías de El Higuerón y su conexión con el parque logístico de la carretera de Palma no es una idea nueva. Ya se hablaba de ella hace más de una década e incluso estuvo presupuestada en más de 32,6 millones de euros. Esa cifra aparece en un proyecto elaborado en el 2011 por encargo de la Junta y de Adif, pero nunca llegó a ejecutarse. Mientras tanto, el parque logístico ha ido creciendo y se encuentra ahora mismo en su tercera fase, la que permitirá su conexión con la terminal de El Higuerón.