2026/27
Robótica, quesería, jamón y automoción: los nuevos ciclos de FP que llegan a Córdoba este curso
Se estrenan 13 nuevas autorizaciones en la Formación Profesional cordobesa, incluyendo grados básicos, medios y superiores, además de cursos de especialización
La Formación Profesional incorporará nuevas enseñanzas en Córdoba el próximo curso. La provincia ofertará 19.950 plazas de nuevo ingreso en FP para 2026-27 y contará con 418 ciclos formativos y cursos de especialización. Dentro de esa oferta habrá 13 nuevas autorizaciones de oferta completa presencial: tres cursos de especialización, un grado básico, cuatro grados medios y cinco ciclos de grado superior.
Entre las novedades del próximo curso, Córdoba estrenará tres cursos de especialización vinculados a sectores tradicionales y emergentes. El IES La Jara, de Villanueva de Córdoba, incorporará Tecnología y Gestión Quesera. El IES Gran Capitán, en la capital, sumará Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias y Exposiciones, y Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados. Estas tres enseñanzas se implantan por primera vez en Andalucía.
La nueva oferta también incluye un grado básico de Tapicería y Cortinaje en el IES Nuestra Señora de la Estrella, de Villa del Río, una enseñanza vinculada al trabajo artesanal, la confección, la decoración y el sector textil.
En grado medio, Córdoba sumará cuatro nuevas incorporaciones. El IES Averroes de la capital ofertará Atención a Personas en Situación de Dependencia; el IES Profesor Tierno Galván, de La Rambla, incorporará Mantenimiento Electromecánico; el IES Dionisio Alcalá Galiano, de Cabra, estrenará Peluquería y Cosmética Capilar; y el IES Alto Guadiato, de Peñarroya-Pueblonuevo, sumará Soldadura y Calderería.
En grado superior, la ampliación se concentra sobre todo en perfiles industriales, tecnológicos y de automoción. Automatización y Robótica Industrial se impartirá en el IES Maimónides de Córdoba y en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil. A esta oferta se suman Mantenimiento Electrónico en el IES La Fuensanta; Automoción en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla; y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.
Además, la modalidad virtual también crecerá. En Córdoba se pondrá en marcha el ciclo superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el IES Galileo Galilei de la capital. La ampliación de la FP a distancia busca facilitar el acceso a personas trabajadoras, alumnado con necesidades de conciliación o estudiantes que no pueden desplazarse a diario.
El plazo de solicitud de plazas permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Las solicitudes se tramitan a través del distrito único andaluz, que permite ordenar hasta diez opciones en el caso de la oferta completa, indicando ciclos y centros por orden de preferencia. El procedimiento puede realizarse íntegramente por internet a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
Tras el cierre del plazo de solicitudes, la relación provisional de solicitantes se publicará el 2 de julio. Si se detecta algún error, se podrán presentar alegaciones entre el 3 y el 6 de julio. La primera adjudicación de plazas será el 9 de julio y la segunda, el 20 de julio. Tras cada adjudicación se abrirá un periodo de matrícula o reserva. Una vez finalizada la segunda adjudicación, el procedimiento continuará mediante listas de espera hasta el 15 de noviembre.
Formación Profesional
Cursos de especialización:
- Tecnología y Gestión Quesera, en el IES La Jara de Villanueva de Córdoba.
- Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias y Exposiciones, en el IES Gran Capitán de Córdoba.
- Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados, en el IES Gran Capitán de Córdoba.
Grado básico:
- Tapicería y Cortinaje, en el IES Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río.
Grados medios:
- Atención a Personas en Situación de Dependencia, en el IES Averroes de Córdoba.
- Mantenimiento Electromecánico, en el IES Profesor Tierno Galván de La Rambla.
- Peluquería y Cosmética Capilar, en el IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra.
- Soldadura y Calderería, en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo.
Grados superiores:
- Automatización y Robótica Industrial, en el IES Maimónides de Córdoba.
- Automatización y Robótica Industrial, en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil.
- Mantenimiento Electrónico, en el IES La Fuensanta de Córdoba.
- Automoción, en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla.
- Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.
FP virtual:
- Coordinación de Emergencias y Protección Civil, en el IES Galileo Galilei de Córdoba.
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