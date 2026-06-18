Robótica, quesería, jamón y automoción: los nuevos ciclos de FP que llegan a Córdoba este curso

La Formación Profesional incorporará nuevas enseñanzas en Córdoba el próximo curso. La provincia ofertará 19.950 plazas de nuevo ingreso en FP para 2026-27 y contará con 418 ciclos formativos y cursos de especialización. Dentro de esa oferta habrá 13 nuevas autorizaciones de oferta completa presencial: tres cursos de especialización, un grado básico, cuatro grados medios y cinco ciclos de grado superior.

Entre las novedades del próximo curso, Córdoba estrenará tres cursos de especialización vinculados a sectores tradicionales y emergentes. El IES La Jara, de Villanueva de Córdoba, incorporará Tecnología y Gestión Quesera. El IES Gran Capitán, en la capital, sumará Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias y Exposiciones, y Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados. Estas tres enseñanzas se implantan por primera vez en Andalucía.

La nueva oferta también incluye un grado básico de Tapicería y Cortinaje en el IES Nuestra Señora de la Estrella, de Villa del Río, una enseñanza vinculada al trabajo artesanal, la confección, la decoración y el sector textil.

En grado medio, Córdoba sumará cuatro nuevas incorporaciones. El IES Averroes de la capital ofertará Atención a Personas en Situación de Dependencia; el IES Profesor Tierno Galván, de La Rambla, incorporará Mantenimiento Electromecánico; el IES Dionisio Alcalá Galiano, de Cabra, estrenará Peluquería y Cosmética Capilar; y el IES Alto Guadiato, de Peñarroya-Pueblonuevo, sumará Soldadura y Calderería.

En grado superior, la ampliación se concentra sobre todo en perfiles industriales, tecnológicos y de automoción. Automatización y Robótica Industrial se impartirá en el IES Maimónides de Córdoba y en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil. A esta oferta se suman Mantenimiento Electrónico en el IES La Fuensanta; Automoción en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla; y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.

Además, la modalidad virtual también crecerá. En Córdoba se pondrá en marcha el ciclo superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el IES Galileo Galilei de la capital. La ampliación de la FP a distancia busca facilitar el acceso a personas trabajadoras, alumnado con necesidades de conciliación o estudiantes que no pueden desplazarse a diario.

El plazo de solicitud de plazas permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Las solicitudes se tramitan a través del distrito único andaluz, que permite ordenar hasta diez opciones en el caso de la oferta completa, indicando ciclos y centros por orden de preferencia. El procedimiento puede realizarse íntegramente por internet a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Tras el cierre del plazo de solicitudes, la relación provisional de solicitantes se publicará el 2 de julio. Si se detecta algún error, se podrán presentar alegaciones entre el 3 y el 6 de julio. La primera adjudicación de plazas será el 9 de julio y la segunda, el 20 de julio. Tras cada adjudicación se abrirá un periodo de matrícula o reserva. Una vez finalizada la segunda adjudicación, el procedimiento continuará mediante listas de espera hasta el 15 de noviembre.

Formación Profesional

Cursos de especialización:

Tecnología y Gestión Quesera, en el IES La Jara de Villanueva de Córdoba.

Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias y Exposiciones, en el IES Gran Capitán de Córdoba.

Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados, en el IES Gran Capitán de Córdoba.

Grado básico:

Tapicería y Cortinaje, en el IES Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río.

Grados medios:

Atención a Personas en Situación de Dependencia, en el IES Averroes de Córdoba.

Mantenimiento Electromecánico, en el IES Profesor Tierno Galván de La Rambla.

Peluquería y Cosmética Capilar, en el IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra.

Soldadura y Calderería, en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo.

Grados superiores:

Automatización y Robótica Industrial, en el IES Maimónides de Córdoba.

Automatización y Robótica Industrial, en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil.

Mantenimiento Electrónico, en el IES La Fuensanta de Córdoba.

Automoción, en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.

FP virtual: