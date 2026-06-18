Quirónsalud Córdoba alerta sobre el aumento del cáncer de piel y destaca la importancia de la detección precoz

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha celebrado este miércoles una mesa informativa dirigida a pacientes, familiares y acompañantes para concienciar sobre la prevención del cáncer de piel y la importancia de detectarlo de forma temprana. La iniciativa ha servido para informar sobre los principales factores de riesgo, las señales de alarma y las medidas de protección frente a una de las enfermedades oncológicas más frecuentes.

Los especialistas del centro sanitario han recordado que gran parte de los casos de cáncer cutáneo pueden prevenirse mediante hábitos adecuados de protección solar. No obstante, han insistido en que el diagnóstico precoz sigue siendo clave para mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de curación.

Factores de riesgo y señales de alarma

Entre los tipos más habituales de cáncer de piel se encuentran el carcinoma basocelular, el carcinoma escamoso cutáneo y el melanoma. Aunque este último representa alrededor del 5% de los diagnósticos, es el más agresivo debido a su capacidad para generar metástasis y es responsable de la mayoría de los fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Avances en el tratamiento y diagnóstico rápido

Los profesionales han explicado que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, tanto solar como artificial, los antecedentes familiares, la piel clara o la presencia de numerosos lunares son algunos de los factores que incrementan el riesgo. Para identificar posibles lesiones malignas recomiendan aplicar la denominada regla ABCDE, basada en la observación de la asimetría, los bordes irregulares, los cambios de color, el diámetro superior a seis milímetros y la evolución de la lesión.

Asimismo, han incidido en la necesidad de utilizar protectores solares de amplio espectro con factor SPF 50 o superior, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y recurrir a elementos de protección física como sombreros, gafas de sol o ropa adecuada.

Los especialistas han destacado además los avances terapéuticos logrados en los últimos años gracias a la inmunoterapia y las terapias dirigidas, especialmente en el tratamiento del melanoma. Aun así, subrayan que el principal factor pronóstico continúa siendo la detección temprana, ya que cuando la enfermedad se diagnostica en estadios iniciales las tasas de curación superan ampliamente el 90%.

Como complemento a la atención dermatológica convencional, el Hospital Quirónsalud Córdoba dispone de un servicio de Teledermatología que permite evaluar lesiones cutáneas de forma rápida. Mediante la toma de imágenes con dermatoscopio, los dermatólogos pueden emitir un diagnóstico en un plazo aproximado de entre 24 y 48 horas.