La Policía Nacional de Córdoba recuerda a los agentes víctimas del terrorismo: "El uniforme los convertía en objetivos"

Córdoba ha recordado este jueves a los 188 policías nacionales fallecidos en ataques terroristas en España, durante un acto celebrado por la Policía Nacional en la plaza del Triunfo. En este homenaje, la comisaria jefa, Dolores López, y de la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, han coincidido en subrayar que el trabajo contra el terrorismo continúa.

En este sentido, Dolores López ha afirmado que "esta amenaza no ha acabado y nuestra lucha no cesa". También ha reivindicado que "la lucha contra el terrorismo debe seguir siendo una responsabilidad compartida", haciendo referencia a la implicación de fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, jueces, fiscales, administraciones públicas, instituciones y la ciudadanía.

La Policía Nacional homenajea a sus víctimas del terrorismo en Córdoba / A.J. González

El 16 de junio se conmemora el día de las Víctimas del terrorismo en la Policía Nacional porque en esa fecha, en 1981, ETA asesinó a la inspectora jefa María José García, con 23 años de edad, "disparándole a quemarropa" en Guipúzcoa, ha recordado. Además, ha aludido a "las cicatrices" de esta lacra en Córdoba, mencionando a Rafael Valdenebro, perteneciente al Tedax y fallecido el 8 de marzo de 1978 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) mientras desactivaba un explosivo; Juan Antonio Alba, asesinado el 8 de octubre de 1975 junto a otro compañero en un tiroteo en un cuartel de Barcelona, y Rafael Gómez, ametrallado desde un coche el 28 de marzo de 1979 cuando se hallaba en una comisaría de Barcelona.

La jefa de la Policía Nacional ha recordado, asimismo, al inspector Juan Antonio Cobos y a los policías Juan José Pastor y Rafael Navarro, "quienes con valentía se enfrentaron y sobrevivieron al terrorismo, pero que han cargado durante años con las secuelas de los atentados". "El uniforme los convertía en objetivos", ha lamentado acerca de estos ataques.

Ana López, subdelegada del Gobierno. / A. J. González

Ana López: "No podemos bajar la guardia"

De su parte, Ana López ha afirmado que "no podemos bajar la guardia", porque "siguen existiendo otros tipos de amenaza que continúan en nuestro siglo, como el terrorismo internacional, el yihadismo, los lobos solitarios y los individuos radicalizados, inspirados en el fanatismo y en el odio. Todos comparten el mismo desprecio por la vida humana, la libertad y los valores democráticos", ha enfatizado.

El acto ha reunido en las proximidades de la Mezquita Catedral a numerosos agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, y a representantes institucionales, ante quienes la subdelegada del Gobierno ha afirmado que "recordar a las víctimas significa defender los principios democráticos por los que fueron atacadas".