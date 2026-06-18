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Demanda de diferentes colectivos

La Policía Nacional se compromete a reforzar la seguridad en la Judería de Córdoba tras las quejas de los vecinos

La Policía Nacional se ha reunido con representantes de los vecinos, comerciantes y guías para abordar la presencia de carteristas en la zona turística

Una patrulla vecinal, este martes en la Judería

Una patrulla vecinal, este martes en la Judería / Manuel Murillo

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Pilar Cobos

Adrián Ramírez

La Policía Nacional de Córdoba se ha mostrado dispuesta a reforzar la seguridad en la Judería y el casco histórico tras la reunión mantenida este jueves con representantes de los vecinos, comerciantes y guías turísticos de la zona.

El encuentro se produce después de que este martes residentes, pequeños negocios y guías anunciaran la creación de patrullas vecinales con el objetivo de frenar la delincuencia en este entorno, especialmente la relacionada con hurtos y carteristas.

Córdoba. Los comerciantes de la Judería se han organizado en patrullas ante los carteristas de la Judería. Turismo casco histórico

Patrulla puesta en marcha ayer por distintos colectivos de la Judería. / Manuel Murillo

Una situación "enquistada"

Durante la reunión, agentes de la Unidad de Participación Ciudadana escucharon las quejas y demandas de los colectivos afectados, que reclaman una mayor presencia policial en una de las zonas más transitadas de la capital. La Policía Nacional se ha mostrado comprometida con el seguimiento de la situación y con la posibilidad de reforzar el dispositivo desplegado en la zona, aunque por el momento no se han concretado detalles sobre el operativo ni el número de agentes que podrían incorporarse al mismo.

Tanto desde la asociación de comerciantes La Judería Existe como desde el colectivo vecinal La Medina y la Asociación de Guías Turísticos se insiste en que se trata de un problema que se ha agravado en los últimos años. Los colectivos hablan de un «efecto llamada» para un tipo de delincuencia vinculada fundamentalmente al hurto y al carterismo, que afecta tanto a vecinos como a negocios y turistas.

Noticias relacionadas y más

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

Cuatro detenidos este año

La Policía Nacional ha contabilizado una quincena de denuncias por hurtos a viandantes cometidos en establecimientos de la zona centro y de la Judería durante el mes de mayo y lo que va de junio. En ese mismo periodo, los agentes han detenido a cuatro personas por estos hechos. Pese a ello, la Policía Nacional sostiene que se han denunciado menos hurtos que el año pasado.

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