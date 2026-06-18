Educación
Nuevos grados y másteres: la oferta universitaria de Córdoba crece el próximo curso
La Universidad de Córdoba sumará Trabajo Social y la Loyola estrenará Podología, entre otras novedades para el curso 2026-2027
Córdoba renovará parte de su oferta formativa en el curso 2026-27 con novedades en la universidad pública, en la privada y en la Formación Profesional. El próximo curso traerá nuevos grados, programas conjuntos, másteres oficiales y ciclos de FP vinculados a ámbitos como la salud, los servicios sociales, la tecnología, el turismo, la industria, la automoción, los cuidados y la agroalimentación.
En la Universidad de Córdoba, la principal incorporación en grado será Trabajo Social. La nueva titulación contará con 60 plazas de nuevo ingreso y estará adscrita a la Facultad de Ciencias del Trabajo. Con este estreno, la UCO amplía su oferta en el ámbito social y da respuesta a una demanda formativa relacionada con los servicios públicos, la intervención social, la dependencia, la inclusión y la atención a colectivos vulnerables.
La Facultad de Ciencias incorporará el itinerario conjunto en Bioquímica y Biotecnología, con 10 plazas. Como consecuencia de esta puesta en marcha, los grados simples de Bioquímica y de Biotecnología ajustarán su oferta a 40 plazas cada uno. En el área de Turismo se sumará el programa conjunto entre Turismo, en su itinerario bilingüe, y Administración y Dirección de Empresas, con otras 10 plazas. Además, volverá a ofertarse el programa conjunto de Turismo y Traducción e Interpretación en Inglés, con 30 plazas, una titulación ya existente que no se ha impartido durante el curso actual.
Otra de las novedades más visibles de la UCO será la ampliación de Ingeniería Informática, que pasará de 110 a 150 plazas de nuevo ingreso tras la modificación de su plan de estudios.
La renovación universitaria se completa con los nuevos másteres oficiales de la UCO. La institución refuerza su oferta de posgrado con cuatro incorporaciones: el máster Universitario en Música, con orientación a la investigación y la interpretación y en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco; el máster universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, junto a la Universidad de Málaga; el máster universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas; y el máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, una titulación habilitante vinculada a la ingeniería civil y a la planificación, diseño y gestión de infraestructuras.
También la Universidad Loyola ampliará su oferta en Córdoba. La principal novedad será el grado en Podología, que se impartirá en el campus cordobés y que la institución presenta como una titulación única en la provincia. Loyola suma así una nueva enseñanza sanitaria a su Facultad de Ciencias de la Salud, que inició su desarrollo en Córdoba con el grado en Enfermería. Además, la universidad incorporará el máster universitario en Auditoría, que podrá cursarse en los campus de Córdoba y Sevilla a partir de septiembre de 2026 y que estará orientado a la formación en auditoría de cuentas, sostenibilidad, tecnología y análisis de datos aplicados al control financiero.
Todas las novedades
Universidad de Córdoba
Grados y programas conjuntos:
- Grado en Trabajo Social.
- Programa conjunto en Bioquímica y Biotecnología.
- Programa conjunto en Turismo bilingüe y Administración y Dirección de Empresas.
- Programa conjunto en Turismo y Traducción e Interpretación en Inglés.
- Ampliación de plazas en Ingeniería Informática, que pasa de 110 a 150.
Másteres oficiales:
- Máster universitario en Música, Investigación / Interpretación.
- Máster universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos.
- Máster universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas.
- Máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Universidad Loyola Andalucía
Grados:
- Grado en Podología, en el campus de Córdoba.
Másteres oficiales:
- Máster Universitario en Auditoría, en los campus de Córdoba y Sevilla.
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