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Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo

Los servicios sanitarios del 061 se desplazaron hasta el lugar pero no pudieron hacer nada por salvar su vida

Un técnico del 061 junto a una ambulancia, en una imagen de archivo.

Un técnico del 061 junto a una ambulancia, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un hombre de 70 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un infarto mientras caminaba por la carretera de las Ermitas, en Córdoba capital.

Según han informado a este periódico fuentes de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el 112 recibió un aviso a las 19.15 horas alertando de los hechos. El hombre ha sido encontrado en la calle Espliego, a la altura del colegio Al Medina.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios del 061 que no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre, de 70 años de edad. También han sido activados los agentes de la Policía Nacional que han confirmado la muerte del hombre por parada cardiaca.

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Ejercicio a altas temperaturas

Cabe recordar que a esa hora de la jornada de ayer en la capital aún estaba activo el aviso amarillo por altas temperaturas y que la estación meteorológica del aeropuerto registraba 38,2 grados, cerca de la máxima de la jornada, que fue tan solo cuatro décimas más.

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