La Junta de Andalucia activa en Córdoba el protocolo contra el calor con seguimiento a 152.000 personas vulnerables

La Junta de Andalucía ha activado en la provincia de Córdoba el protocolo andaluz para prevenir los efectos nocivos de las altas temperaturas sobre la salud, en un contexto en el que la capital y la provincia se prepara para el primer episodio de calor extremo de este verano, una situación que puede provocar graves riesgos sanitarios, incluidos golpes de calor.

La delegada de Sanidad, María Jesús Botella, ha explicado en una visita al centro de salud de Santa Rosa las las principales líneas del plan, que incluye seguimiento a población vulnerable y acciones preventivas en toda la provincia. Botella ha subrayado la importancia del dispositivo en un territorio especialmente expuesto a las altas temperaturas y ha insistido en que el objetivo del protocolo es la prevención y la detección temprana de riesgos. "Las temperaturas extremas pueden causar un daño importante a la salud, incluso hay casos de fallecimientos por golpes de calor en muchos veranos", ha advertido.

152.000 personas en seguimiento en Córdoba

El dispositivo contempla una población diana de alrededor de 152.000 personas en la provincia de Córdoba, que serán evaluadas inicialmente por profesionales de Atención Primaria, principalmente Enfermería, para determinar su nivel de riesgo. En función de esa valoración, se establecerán distintos niveles de seguimiento, que podrán incluir desde recomendaciones generales hasta un control más intensivo con llamadas telefónicas o visitas domiciliarias a pacientes frágiles.

Entre los colectivos considerados más vulnerables se encuentran las personas mayores de 65 años, menores de cuatro años, mujeres embarazadas, personas polimedicadas, pacientes con deterioro cognitivo y personas con consumo excesivo de alcohol, entre otros.

La delegada de Sanidad, María Jesús Botella, presenta el protocolo andaluz frente a los efectos de las altas temperaturas. / AJ González

Botella ha explicado que el sistema se apoya en el trabajo de los centros de salud y en el conocimiento cercano de los pacientes por parte del personal de Enfermería. "El personal de Enfermería de los centros de salud tiene un conocimiento muy cercano de sus pacientes y sabe identificar mejor a las personas especialmente frágiles", ha señalado.

Además, ha resaltado la coordinación con los Servicios Sociales y ayuda a domicilio para detectar situaciones de riesgo y realizar un seguimiento más estrecho de las personas vulnerables.

Más de 100 actuaciones preventivas

El protocolo prevé la realización de más de 100 actuaciones informativas y formativas en la provincia durante los meses de verano. Estas incluyen talleres en centros de mayores, residencias, centros de día, escuelas infantiles, asociaciones vecinales y recursos para personas sin hogar.

También se desarrollarán mesas informativas en centros sanitarios y espacios municipales como piscinas, además de campañas de divulgación en medios de comunicación locales, infografías y participación de profesionales sanitarios en programas de radio.

La delegada ha destacado la colaboración entre administraciones y entidades locales, especialmente con los ayuntamientos y los servicios sociales municipales, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Entre las recomendaciones generales, la Junta recuerda la importancia de evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, usar ropa ligera y de colores claros y protegerse con gorra o sombrero.