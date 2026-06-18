Juan Pastor, policía cordobés víctima de un coche bomba de ETA: "Cuando ves a tu compañero destrozado, se te cae el alma"

Juan José Pastor, policía cordobés retirado, tiene 68 años de edad y recuerda con nitidez ("sobre todo, por las noches, cuando te acuestas y no puedes dormir") el atentando terrorista sufrido en el barrio de Arana, en Vitoria, el 31 de octubre de 1982. Ese día, el papa Juan Pablo II visitó España. "Hacíamos servicio allí. Sabían que íbamos todos los días y nos esperaron. Al llegar, nos estalló el coche", describe.

Entonces contaba con 25 años de edad. Sufrió heridas de metralla en la cadera, las rodillas y las piernas, que "no fueron mortales ni gravísimas, porque tuve suerte. Yo tuve heridas y también otros compañeros más, pero mi compañero que estaba al lado murió en el acto. Cuando ves a tu compañero destrozado, se te cae el alma", asegura.

"Salí en una lista que me querían matar los Grapo"

Juan José Pastor permaneció durante cinco años en País Vasco, hasta finales de 1983, coincidiendo con los últimos coletazos de los años de plomo y el inicio de la democracia. "Fueron años malos", confirma, en alusión a la intensidad del terrorismo. Recuerda que tras el atentado etarra "también tuve un intento de Grapo aquí en Córdoba. Salí en una lista que me querían matar. Vienes del norte huyendo de aquello, llegas a tu tierra y vuelves a tener problemas con el terrorismo", lamenta. Ante esta situación, admite que se encontraba "fatal" y le concedieron la baja en el cuerpo.

Acto institucional con motivo del Día de las Víctimas del terrorismo de la Policía Nacional. / A. J. González

"La familia te dice 'salte de la Policía Nacional', pero yo no quería. Yo quería ser policía, lo que pasa es que corrías el riesgo de que te mataran, como han matado a muchos, por desgracia. A mí me encantaba", asegura. De esta forma, Juan José Pastor explica que "un policía siempre va a correr peligro, pero lo que no puede ser es que te maten por matarte. Yo no he hecho nada para que me pongan una bomba. No hay que ir contra nadie, pero ¿por qué contra el policía?", se pregunta.

"Existe mientras haya un montón de muertos y muchos más heridos"

Este jueves, ha asistido al acto institucional celebrado en la plaza de Triunfo para conmemorar el día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional. Este agente retirado reivindica que la experiencia terrorista en España se recoja en los libros de historia y "que sea verdad que no se olvida, porque una cosa es decir que no olvidaremos a las víctimas y otra, decir que ETA no existe. ETA existirá mientras haya víctimas. Para mí, existe. Existe mientras haya un montón de muertos y muchos más heridos. ¿Cómo va a desaparecer quien me ha herido y me ha querido matar? A mí y a mis compañeros víctimas no se nos olvida".