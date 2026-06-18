José María Bellido activa el modo electoral y defiende que Córdoba vive un cambio “estructural” hacia "un futuro mejor"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho balance de los tres años de su segundo mandato y de los siete años de gobierna en la ciudad con la idea de “rendir cuentas” y repasar las materias a las que ha logrado dar carpetazo. "Hemos trabajado y mucho para sentar las bases de un futuro mucho mejor para Córdoba", ha resumido el regidor que, como el año pasado, ha hecho su comparecencia anual fuera del Ayuntamiento de Córdoba, en uno de los patios de Bodegas Campos. Con un cariz más político que institucional y con el horizonte de las elecciones municipales de 2027 a la vuelta de la esquina: Bellido, que ya ha dicho que volverá a presentarse a la reelección, activa el modo campaña con el lema del Partido Popular Córdoba Crece.

En una intervención en la que agradeció a su equipo el trabajo realizado, pero que estuvo exenta de autocrítica (eludió, por ejemplo, hablar de la limpieza de la ciudad, caballo de batalla de la oposición), Bellido aseguró que Córdoba es hoy “una ciudad con futuro”, “una ciudad de oportunidades”, “una ciudad donde se vive mejor que antes”, “orgullosa de su historia” y “una ciudad que cree en sí misma”. En este contexto, defendió que la ciudad está “mucho mejor que la que nos encontramos en el año 2019” y que ha dejado atrás “los debates estériles, los escándalos, la corrupción, las disputas ideológicas”, que solo se ven "en el telediario", para abrir “un ciclo de crecimiento”.

En líneas generales, Bellido anuncio un verano intenso de obras, el fin de la tregua de la ordenanza de convivencia (comienzan las sanciones) y la implantación en todas las líneas de Aucorsa del pago con tarjeta bancaria.

El portavoz del PP de Córdoba y alcalde de la ciudad, José María Bellido, junto a los concejales del Grupo PP en el Ayuntamiento de Córdoba, realiza un balance de gestión de los tres años de gobierno municipal. / AJ González / COR

Economía y empleo

En materia económica, el alcalde aportó los datos de paro y afiliados a la Seguridad Social como logro de su gobierno y señaló que en mayo había en Córdoba 24.194 personas en paro, 2.590 menos que hace un año y 6.356 menos desde junio de 2023, lo que equivale, según dijo, a que “seis personas al día han salido de la lista del paro” en este mandato. También destacó un “récord histórico” de afiliados a la Seguridad Social, con 151.488 afiliados.

En esta materia y como ya hizo en el debate de la ciudad, apuntó a la reindustrialización, como clave para entender la ciudad en los últimos años y recordó la apuesta por Córdoba de empresas como Escribano, Zigor, Cunext, Hitachi, Santa Bárbara, T-DEX, Indra, Genova o La Perla Food, y vinculó este impulso a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y al parque empresarial Gran Capitán, con más de mil millones de euros de inversión y más de 2.800 empleos directos previstos.

El crecimiento de la ciudad ha estado acompasado, dijo el alcalde, de la apuesta de su gobierno municipal por las pymes y autónomos y por las ayudas que han concedido al tejido productivo, que ascienden a 26,9 millones de euros y han beneficiado a 3.007 empresas en el actual mandato.

José María Bellido y Salvador Fuentes se abrazan tras el acto. / AJ González / COR

Licencias de urbanismo

En el ámbito de la gestión urbanística, el primer edil dijo que en estos tres años se han tramitado 1.348 licencias por valor de 569 millones de euros, y que solo en 2025 se tramitaron 426 licencias por valor de 359 millones. También defendió las “siete bajadas consecutivas de impuestos” que ha aprobado el PP en Córdoba y anunció que habrá una octava antes de final de año. Según los datos que expuso, Córdoba es la sexta ciudad con los ingresos tributarios más bajos por habitante, con 563 euros, y está en el top 10 de las ciudades donde menos IBI se paga, con una media de 244,6 euros por persona.

Vivienda y VPO

Bellido señaló la vivienda como uno de los grandes retos de la ciudad y sostuvo que se han construido 3.000 viviendas en este mandato, con licencias por valor de mercado de 156,3 millones de euros, a las que sumó las 5.000 licencias del mandato anterior, lo que supondría 8.000 viviendas nuevas desde que llegó a la Alcaldía en 2019. También recordó la aprobación del Plan Municipal de Vivienda 2024-2029, con 1.325 viviendas de impulso privado y 1.530 de protección oficial, y una inversión de más de 300 millones de euros. Además, recordó el impulso al Plan Vive, con 600 nuevas viviendas “especialmente para jóvenes”, y el desarrollo del O4, donde habrá 4.000 viviendas, el 50% de ellas de VPO. Además, también informó de que el avance del Plan General de Ordenación Municipal estará listo antes de que acabe 2026 y tendrá como objetivo dejar en planeamiento 30.000 nuevas viviendas en las próximas décadas.

El portavoz del PP de Córdoba y alcalde de la ciudad, José María Bellido, junto a los concejales del Grupo PP en el Ayuntamiento de Córdoba, realiza un balance de gestión de los tres años de gobierno municipal / AJ González / COR

Servicios Sociales

Entre los logros alcanzados en materia de Servicios Sociales, Bellido citó la recuperación del antiguo colegio Duque de Rivas en Palmeras, que encara ya el final de la segunda promoción con 334 alumnos y un 60% de inserción labora; la cocina de la Foggara, que atiende a 200 familias semanalmente, y la conocida como la Casita de la Fuensanta para menores extutelados. También destacó el avance en las obras del antiguo colegio Lucano, que el Ayuntamiento de Córdoba ha cedido a la UNED; el Centro de emergencia habitacional, con 33 personas en 14 apartamentos, y la reducción de la lista de espera de atención en Servicios Sociales de más de dos meses en 2019 a dos días en mayo de 2026. En cuanto a las ayudas sociales, recordó los 14,7 millones de euros que se dieron en el anterior mandato y los 13,1 millones que se han dado en lo que va de este, además del cheque bebé, con 1.329 beneficiarios y 664.500 euros en su primer año, y 293 beneficiarios y 146.500 euros en el primer trimestre de este año.

En mayores, otra materia de la que es responsable la concejala Eva Contador, destacó los casi 200 viajes organizados desde 2024, con 10.000 usuarios de centros de participación activa, y nuevos espacios como el antiguo mercado del Alcázar y el futuro centro de El Naranjo.

Accesibilidad e inclusión

Especialmente orgulloso se mostró en los avances conquistados en materia de inclusión y accesibilidad que ha llevado a cabo la delegación liderada por Bernardo Jordano. Bellido no dudó en afirmar que Córdoba es ya “un referente nacional e internacional” en esta área, con un plan de accesibilidad universal, una ordenanza de accesibilidad universal en redacción, 14 reconocimientos en tres años, más de 50 itinerarios accesibles y más de 1.000 pasos de peatones que cumplen con la normativa de accesibilidad universal. También mencionó la adaptación del espectáculo de luz y sonido en materia de accesibilidad; los avances impulsados en la Feria para niños del espectro autista o el uso de la inteligencia artificial en pasos de peatones o la tecnología LED con suelo fototáctil en casi un kilómetro del centro.

Seguridad y emergencias

En seguridad, defendió la respuesta municipal dada en las emergencias ocurridas en el último año: desde el apagón que afectó a toda España, al gran incendio de la Sierra cordobesa, al incendio de la Mezquita-Catedral, pasando por la tragedia del accidente de Adamuz y las inundaciones. Aquí no dudó en calificar la actuación del gobierno con una “matrícula de honor”.

Por otro lado, aseguró que Córdoba es “una ciudad más segura y más protegida” desde que gobierna el PP, con la incorporación de 47 nuevos agentes de Policía Local, 43 agentes tutores, la unidad Rayo o la unidad Guardián. Sobre esta última, señaló que desde marzo a junio ha interpuesto 1.167 denuncias en el casco histórico, la mayoría por tráfico, estacionamiento y uso indebido de patinetes, y solo siete por presuntos hurtos, tres por reventa y cuatro por responsabilidad patrimonial.

Proyección exterior

En proyección exterior y cultura, recordó que Córdoba será Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, que ha recibido la distinción de Ciudad de Ciencia y la Innovación y que ha ganado la candidatura a la autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimo y de aviación civil. También recordó algunas citas importantes que han pasado por Córdoba como la asamblea mundial de la Federación Internacional de Automovilismo, el proceso de Ákaba, el congreso mundial de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, además de la intención de presentar candidatura a la presidencia mundial de la OCPM en Marrakech. Sobre el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), cifró el balance en 73 eventos, 160.000 personas, 4,6 millones de euros y más de 75.000 pernoctaciones, con 17 eventos ya cerrados para 2027.

En el apartado del turismo, destacó los 3,2 millones de viajeros alojados en Córdoba en estos años y un aumento del gasto medio de 78,80 euros en 2023 a 89,92 euros en el primer semestre de 2026. Defendió un turismo “de calidad y sostenible” y recordó la moratoria para viviendas de uso turístico en los distritos Centro y Sur, que se reevaluará con un estudio de Vimcorsa. Según los datos aportados, el control conjunto de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ha permitido retirar 452 viviendas de uso turístico el pasado año y otras 125 hasta mayo de este año. Además, anunció que presentará a la Junta de Andalucía la petición para que Córdoba cuente con un nuevo plan turístico de grandes ciudades, con una inversión de entre 15 y 20 millones de euros.

Una Córdoba más verde

En sostenibilidad, afirmó que Córdoba cuenta con “más zonas verdes que nunca”, con 1.200.000 metros cuadrados puestos en carga y con el Parque de Levante, el Parque del Patriarca, el Parque del Canal y el Parque del Flamenco. Antes de finalizar el mandato, prevé obras en el Parque de Poniente Miralbaida y en Chinales, y la licitación del de Poniente-Figueroa, con otras 25 hectáreas y 250.000 metros cuadrados más de zonas verdes. También destacó el plan director de arbolado, el objetivo de pasar del 17 al 25% de cobertura arbórea y la plantación de 9.400 árboles en tres años, a más de 3.100 árboles cada año. En colegios, citó los primeros 35 toldos instalados en patios escolares, y en alumbrado, una primera fase del IDAE con 4,3 millones de euros para 5.400 luminarias y una segunda fase de 5,8 millones para otras 4.900 luminarias, con un ahorro futuro de 1.200.000 euros al año.

Emacsa y Aucorsa

Por último, el alcalde citó actuaciones de Emacsa y Aucorsa. En Emacsa, mencionó la modernización de infraestructuras, la naturalización de 21 fuentes públicas, la subida del mínimo vital de agua de 3 a 4 metros cúbicos para personas en situación de vulnerabilidad y el tanque de tormentas, que debe estar culminado antes de que acabe el año.

Sobre Aucorsa, señaló que el 60% de la flota ya es sostenible, que el próximo año se incorporarán 11 nuevos autobuses y 13 coches eléctricos, y que la semana que viene toda la flota incorporará el pago con tarjeta física o móvil. También anunció que los 100 puntos de recarga eléctrica empezarán a instalarse este mes de junio y estarán operativos antes de que finalice este mandato. Como cierre, resumió que Córdoba vive un cambio “estructural”, con una ciudad “de oportunidades”, “cada vez con más calidad de vida”, “orgullosa de su pasado, de su patrimonio y de su historia” y “que ha vuelto a creer en sí misma”.