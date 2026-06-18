Indra y Rheinmetall acuerdan usar el radar Nemus fabricado en Córdoba para proteger vehículos blindados de nueva generación

Indra y la empresa armamentística alemana Rheinmetall han firmado un acuerdo para integrar el radar AESA Nemus, de Indra, fabricado en Córdoba en la arquitectura modular del sistema de protección activa StrikeShield (APS) -desarrollada por Rheinmetall-, al tiempo que las dos compañías ultiman un contrato para que la española utilice los camiones lanzapuentes de la germana.

Respecto al primer convenio, Indra ha explicado que gracias a este "reforzará las capacidades de protección de los vehículos blindados de nueva generación", a la vez que "consolida" su papel como "proveedor clave de soluciones de radar avanzadas para sistemas APS en todo el mundo".

"Nemus destaca por ser el único radar del mercado capaz de detectar, con el mismo hardware, objetivos extremadamente lentos -como drones que vuelan a 10 metros por segundo- y, al mismo tiempo, seguir amenazas de alta velocidad superiores a 2.000 metros por segundo, incluidos proyectiles de energía cinética", ha señalado en un comunicado este miércoles.

Parte de las instalaciones de Indra en Córdoba. / Víctor Castro

Inteligencia, vigilancia y adquisición de objetivos

Esta capacidad del radar fabricado en las instalaciones de Las Quemadas permite que un mismo equipo dé respuesta a una "amplia" gama de misiones, incorporándose en sistemas antidrón (C-UAS) de defensa antiaérea de corto alcance (SHORAD), soluciones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento ISTAR y aplicaciones de APS para blindados y carros de combate.

En este último ámbito, Nemus proporciona una detección y seguimiento precisos de las amenazas entrantes dirigidas contra plataformas terrestres. De su lado, el sistema de protección activa StrikeShield de Rheinmetall aporta el cálculo del control de fuego, selecciona y ejecuta la contramedida más efectiva, y asegura la máxima supervivencia de la tripulación y la plataforma.

La directora de desarrollo de negocio de sistemas terrestres en Indra, Maria Dolores Carrillo, ha afirmado que esta colaboración "les permite proporcionar las capacidades de vanguardia que necesitan los ejércitos, al tiempo que aceleran su despliegue y garantizamos la soberanía tecnológica y el control sobre ellas".

Por su parte, el responsable de la unidad de producto de sistemas de protección activa en Rheinmetall, Martin Debo, ha asegurado que esta alianza "combina su experiencia tecnológica, permitiéndoles establecer una base sólida para futuras mejoras del sistema y máxima supervivencia en el contexto de escenarios en los que las amenazas cambian rápidamente".

Indra y Rheinmetall han trabajado en los últimos años para perfeccionar el radar AESA Nemus con la realización de múltiples ejercicios de fuego real y campañas de validación para refinar sus prestaciones y avanzar en su madurez tecnológica. Con la firma de este acuerdo, Indra "refuerza su papel como proveedor de referencia de radares para sistemas APS a escala mundial".