Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 18 de junio de 2026
Concierto
‘Anhelos de libertad’
La Orquesta de Córdoba ofrece el concierto Anhelos de libertad, interpretado por Ellinor D’Melón (violín), principal solista invitada, y Salvador Vázquez, director. Obras de Johannes Brahms y Jean Sibelius. Localidades: de 10 a 27 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Avda. Gran Capitán.
20.00 horas.
Cine
Proyecciones en la Filmoteca
Se proyectará ¿Qué comen los dragones?, de Álvaro León, en el ciclo Cortometrajes, a las 19.30 y Coming out, de Heiner Carow, en el ciclo Básicos del cine alemán, a las 20.30 horas.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
19.30 y 20.30 horas.
Conferencia
‘Noticias de la otra orilla. Los Omeyas y el Magreb (siglos VIII-XI)’
El profesor Aurélien Montel ofrecerá una nueva sesión del ciclo dedicado a los Espacios Amaziges. Entrada libre.
CÓRDOBA. Auditorio Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Concierto fin de curso
Escuela de formación artística Yocanto
Noche llena de música en directo, emoción, talento y sorpresas de mano de los alumnos de la Escuela de Formación artística Yocanto.
CÓRDOBA. Sala Ambigú (Teatro de la Axerquía).
Menéndez Pidal.
21.00 horas.
Dinamomusic 2026
Certamen de música
Tendrá lugar la actuación de Charlotte Valgreen, Raw y Lito & Dla y como artista invitada, Olaya Alcázar. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Quiosco Joven.
Paseo de la Victoria.
21.30 horas.
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal