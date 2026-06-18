Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 18 de junio de 2026

Concierto

‘Anhelos de libertad’

La Orquesta de Córdoba ofrece el concierto Anhelos de libertad, interpretado por Ellinor D’Melón (violín), principal solista invitada, y Salvador Vázquez, director. Obras de Johannes Brahms y Jean Sibelius. Localidades: de 10 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Avda. Gran Capitán. 20.00 horas.

Cine

Proyecciones en la Filmoteca

Se proyectará ¿Qué comen los dragones?, de Álvaro León, en el ciclo Cortometrajes, a las 19.30 y Coming out, de Heiner Carow, en el ciclo Básicos del cine alemán, a las 20.30 horas.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella. 19.30 y 20.30 horas.

Conferencia

‘Noticias de la otra orilla. Los Omeyas y el Magreb (siglos VIII-XI)’

El profesor Aurélien Montel ofrecerá una nueva sesión del ciclo dedicado a los Espacios Amaziges. Entrada libre.

CÓRDOBA. Auditorio Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Concierto fin de curso

Escuela de formación artística Yocanto

Noche llena de música en directo, emoción, talento y sorpresas de mano de los alumnos de la Escuela de Formación artística Yocanto.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Ambigú (Teatro de la Axerquía). Menéndez Pidal. 21.00 horas.

Dinamomusic 2026

Certamen de música

Tendrá lugar la actuación de Charlotte Valgreen, Raw y Lito & Dla y como artista invitada, Olaya Alcázar. Entrada libre hasta completar el aforo.