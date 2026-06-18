Herido un funcionario de la cárcel de Córdoba tras ser agredido por un interno que se quería marchar

La sección sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), ha denunciado una nueva agresión de un interno a funcionario en la prisión de Córdoba.

Según explica el sindicato en una nota de prensa, el suceso tuvo lugar ayer miércoles, 17 de junio sobre las 17.00 horas, durante la apertura de celdas en uno de los módulos. En ese momento, un interno se encontraba con sus bolsas de pertenencias preparadas y manifestó su intención de abandonar el módulo, asegurando que no tenía que permanecer allí y que se marchaba “a su casa”.

Los funcionarios intentaron dialogar con él y reconducir la situación, pero, según APFP Córdoba, el interno comenzó a alterarse y terminó atacando a los trabajadores. La situación obligó a solicitar el apoyo de otros compañeros y finalizó con un funcionario lesionado, que fue atendido por los servicios sanitarios del centro. Con la intervención del jefe de servicios, el interno fue finalmente trasladado al módulo de aislamiento.

APFP alerta de una semana con varias incidencias en la prisión de Córdoba

Desde la sección sindical aseguran que este episodio se suma a una serie de incidentes registrados durante los últimos días en el centro penitenciario. El sindicato recuerda que ya había denunciado recientemente una pelea entre internos, así como la incautación de teléfonos móviles y sustancias prohibidas durante el pasado fin de semana.

Aunque esas incidencias no tuvieron consecuencias graves para los funcionarios, APFP considera que reflejan un "contexto de creciente tensión" dentro del centro.

Reclamaciones de personal, seguridad y equiparación salarial

El sindicato también ha aprovechado esta nueva denuncia para insistir en sus reivindicaciones laborales. cuestiona los datos oficiales sobre la cobertura de la Relación de Puestos de Trabajo, la RPT, del Centro Penitenciario de Córdoba. Según la respuesta recibida a través del Portal de Transparencia, la plantilla estaría cubierta al 102,95%, una cifra que el sindicato considera “incierta”.

La organización sostiene que esa estimación no refleja la realidad del centro, al señalar la existencia de siete vacantes de médicos y la pérdida de efectivos en los grupos de trabajo de interior respecto al año anterior. APFP también rechaza que se contabilice como plantilla plenamente operativa a los funcionarios en prácticas, al entender que necesitan tutorización diaria hasta su nombramiento como funcionarios de carrera.

Entre sus reclamaciones, la asociación pide la dotación de pistolas táser para situaciones excepcionales y de riesgo, tanto para internos como para trabajadores, así como la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña y País Vasco.