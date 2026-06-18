Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras veranoNuevos grados UCOFP CórdobaPolicía Nacional VíctimasCines de veranoPanadería San FranciscoCrimen SaguntoCampaña abonados CCFMultas despedidasHijas de ZapateroEl HiguerónFin de semana
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 18 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 19 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Mena González

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  3. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  4. Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
  5. Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
  6. La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
  7. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
  8. Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios

Los fallecidos en Córdoba el jueves 18 de junio

La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona

La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona

La Policía Nacional se compromete a reforzar la seguridad en la Judería de Córdoba tras las quejas de los vecinos

La Policía Nacional se compromete a reforzar la seguridad en la Judería de Córdoba tras las quejas de los vecinos

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba refuerza la coordinación para mejorar la protección de las víctimas de trata y explotación sexual

Córdoba refuerza la coordinación para mejorar la protección de las víctimas de trata y explotación sexual

«El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés

«El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés

Córdoba suma un nuevo hostal de una estrella en pleno casco histórico

Córdoba suma un nuevo hostal de una estrella en pleno casco histórico

Bellido dice que los cines de verano son "un problema irresoluble" y Hurtado pide que se expropien

Bellido dice que los cines de verano son "un problema irresoluble" y Hurtado pide que se expropien
Tracking Pixel Contents