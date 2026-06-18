Las estrellas de Las Palmeras reconocen el esfuerzo de 18 jóvenes que han finalizado la ESO: "Hay que luchar por los sueños, sin importar de dónde eres"

Ariadna, Irene, Yaiza, Álvaro, Samuel, África, Laura, Luis, Óscar, Alejandro, Soledad, José Luis, Davinia, Beatriz, Juan Luis, Lucía, Ana y Antonio Manuel tienen desde este jueves algo más que un título de Educación Secundaria Obligatoria. Sus nombres quedarán grabados en una estrella sobre el muro del campo de fútbol de Las Palmeras, convertidos en referentes para las generaciones que vienen detrás.

El barrio ha celebrado la graduación de 18 jóvenes que han logrado terminar la ESO, una cifra que puede parecer habitual en cualquier otro lugar, pero que adquiere una dimensión especial en una zona donde el abandono escolar continúa siendo uno de los principales desafíos sociales.

Las Palmeras premia el éxito de 18 estudiantes / MANUEL MURILLO

Las estrellas que lucen en el llamado "paseo de la fama" de Las Palmeras no reconocen éxitos deportivos ni artísticos. Reconocen algo mucho más cotidiano y, al mismo tiempo, extraordinario: terminar los estudios obligatorios. Bajo cada nombre hay años de esfuerzo, dificultades económicas, acompañamiento familiar y lucha contra prejuicios y expectativas negativas.

Aquí no se rinde nadie, ESO va por ti, esta frase, convertida ya en un lema del barrio, resume el espíritu de una iniciativa que busca visibilizar los logros educativos de sus jóvenes y demostrar que existen alternativas al fracaso escolar.

Los 18 estudiantes pertenecen a la promoción 2025-2026 y han cursado sus estudios principalmente en los institutos Casiana Muñoz Tuñón y Zoco, además del Ceper Occidente. Diez son chicas y ocho son chicos. Todos ellos han protagonizado un acto de reconocimiento organizado por el vecindario y las entidades socioeducativas que trabajan en el barrio.

Laura, Luis y Davinia: tres historias de esfuerzo

Laura Sierra (16 años), Luis Repullo (17) y Davinia Soler (19) son tres estudiantes que representan el esfuerzo y la superación que hay detrás de cada una de las estrellas colocadas en el barrio. Para Laura, lograr el graduado supone "un orgullo", especialmente después de atravesar momentos de frustración que le llevaron a plantearse abandonar los estudios. El apoyo de sus padres fue fundamental para seguir adelante. Ahora quiere cursar un grado medio relacionado con el deporte y no descarta orientar su futuro hacia la carrera militar.

Laura Sierra. / Manuel Murillo

Luis también reconoce que hubo una etapa en la que estuvo a punto de rendirse debido a problemas personales. Sin embargo, el respaldo de su familia le ayudó a continuar. Considera que obtener la ESO es "un logro importante" y asegura sentir "mucha alegría" por haber conseguido algo positivo para su barrio. Su próximo paso será estudiar un grado medio de Soldadura.

El caso de Davinia es el de una joven que necesitó más tiempo para alcanzar la meta. Tras repetir varios cursos y obtener finalmente el título a través de la educación para adultos, asegura sentirse "muy orgullosa" de haberlo conseguido. Su objetivo ahora es compaginar el trabajo con estudios de grado medio en Estética o Marketing.

Luis Repullo. / Manuel Murillo

Los tres coinciden en lanzar un mensaje de ánimo a los más jóvenes de Las Palmeras. Laura destaca que "con constancia y esfuerzo todo se puede"; Luis anima a luchar por los sueños "aunque te critiquen por ser de donde seas"; y Davinia recuerda que siempre habrá alguien que confíe en uno mismo y que nunca hay que dejar de intentarlo.

Davinia Soler. / Manuel Murillo

Detrás de cada graduación hay también una red de apoyo formada por familias, profesorado, educadores sociales y asociaciones. Buena parte de ese trabajo se articula a través de la Comisión de Prevención del Abandono Escolar (COPA), integrada por entidades como RedXXI, Estrella Azahara, Adsam, los Servicios Sociales Comunitarios de La Foggara y el EOE Poniente-Villarrubia. Su labor va desde el acompañamiento en el paso de Primaria a Secundaria hasta el refuerzo escolar, la orientación a las familias y el seguimiento individualizado del alumnado con riesgo de abandono.