Córdoba suma un nuevo hostal de una estrella en pleno casco histórico

A la oferta hotelera de la capital cordobesa se sumará en los próximos meses un nuevo establecimiento que abrirá sus puertas en la calle Blanco Belmonte, en pleno casco histórico. En concreto se trata de un hostal de 1 estrella que se ubicará en el número 9 de esa vía de la capital cordobesa. Sus promotores han solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo la correspondiente calificación ambiental de actividad para acometer el proyecto, un paso administrativo previo a obtener licencia.

Un 'hostel' en Colón

Solo en la última semana el número de establecimientos hoteleros se ha ampliado potencialmente con la incorporación de un nuevo hostel que se ubicará en la plaza de Colón y con un hotel de 4 estrellas en la emblemática calle Cabezas. Así, la Gerencia de Urbanismo concedió la semana pasada licencia de obras para este tipo de alojamiento low cost, que es parecido a un albergue.

Aquí se ubicará el futuro hostel de la plaza Colón. / Manuel Murillo / COR

El hostel se ubicará en los números 30 y 31 de la plaza de Colón, para lo que de manera previa tendrá que demoler la edificación existente en ese espacio y construir el hostel promovido por la empresa The Central House Córdoba. Actualmente, en esa ubicación está el antiguo centro de salud de Colón.

Un cuatro estrellas en la calle Cabezas

Por otro lado, los números 4 y 6 de la calle Cabezas, acogerán próximamente un hotel de cuatro estrellas. Ese el proyecto de Hoteles Casa 1800, una cadena de hoteles boutique en Andalucía, que se caracteriza por transformar edificios históricos y casas-palacio en alojamientos de lujo y que ha reactivado esta iniciativa pendiente en Córdoba. Para abrir este nuevo establecimiento, la cadena hotelera reformará una casa solariega, datada en el siglo XVII y que es muy conocida en la ciudad por haber pertenecido a los condes de Zamora de Riofrío.