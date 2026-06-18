En ruta desde Córdoba por las piscinas ‘récord’ de Andalucía: de la Bañera de los Dioses a la exclusividad de los resorts

El asfalto empieza a arder, la vida se paraliza desde mediodía hasta la caída del sol y el motor de las máquinas de aire acondicionado marcan se convierten en el hilo musical de la ciudad. Es verano en Córdoba: el calor manda y se hace obligatorio buscar alternativas para escapar, aunque solo será por unas horas o días, de la canícula cordobesa.

Con los termómetros disparados, avisos por calor y un horizonte de verano duro, el mapa mental de muchos cordobeses se impregna de playas de Málaga, piscinas municipales, parques acuáticos y escapadas de interior donde el agua deja de ser ocio y pasa a ser necesidad.

Para los que busquen algo diferente más allá de la tradicional piscina con solárium y merendero, aquí va un paseo por las piscinas más singulares de Andalucía. Unas instalaciones de récord guinness –aunque sin título oficial- que destacan por sus dimensiones descomunales, su oferta de ocio o por la exclusividad de sus instalaciones. De piscinas naturales que se conocen como la ‘Bañera de los Dioses’, lagunas artificiales que simulan el Caribe, resorts con piscinas infinitas frente al Mediterráneo o parques acuáticos familiares pensados para quienes salen de Córdoba buscando sombra, agua y una tumbona libre.

La ruta empieza en Córdoba

Esta vuelta andaluza por piscinas de récord propone tres niveles de trayecto en función de la distancia que se quiera recorrer o el tiempo del que se disponga. El primero es el práctico: Aquasierra, cerca de la capital e ideal para familias. El segundo es el de escapada, con Amurjo, Alhama o La Hedionda, como destinos ideales para quienes quieren agua con paisaje e historia. El tercero es el de la exclusividad con Alcazaba Lagoon, Holiday World, Mediterráneo Bay Hotel & Resort o Playacálida Spa, para quienes buscan una experiencia de resort.

Aquasierra: el chapuzón más cercano antes de echarse a la carretera

Para muchos cordobeses, el primer contacto serio con el verano no está en la Costa del Sol, sino en Villafranca de Córdoba. Aquasierra funciona como ese comodín familiar que se activa cuando la ciudad supera la barrera psicológica del calor insoportable y no apetece hacer maletas o no se dispone de días suficientes para escapar a la costa.

Es el plan de día perfecto para quienes quieren salir de Córdoba sin meterse tres horas de coche: piscinas amplias, toboganes, atracciones para niños y adolescentes, zonas de descanso y ese ambiente reconocible de parque acuático de verano. Está cerca, es familiar y resuelve el calor.

Una de las atracciones del parque Aquasierra de Villafranca, en Córdoba. / CÓRDOBA

Por qué engancha: porque es la piscina “de batalla” de Córdoba.

porque es la piscina “de batalla” de Córdoba. Para quién: familias, grupos de amigos, adolescentes y planes improvisados.

familias, grupos de amigos, adolescentes y planes improvisados. El consejo cordobés: llegar pronto, reservar sombra y evitar las horas centrales si hay alerta por altas temperaturas.

Amurjo, la ‘Bañera de los Dioses’ de Jaén: una piscina natural de 85 metros en plena sierra

Si hay una piscina andaluza con nombre de titular es la piscina natural de Amurjo, en Orcera, Jaén. Se la conoce popularmente como la ‘Bañera de los Dioses’, y no cuesta entender por qué: el río Orcera se ensancha en un vaso natural de grandes dimensiones, rodeado de pinos, sombra y paisaje serrano. El Ayuntamiento de Orcera la presenta como una de las piscinas naturales más grandes de Europa, que alcanza los 80 metros de largo.

Para un cordobés, Amurjo tiene un atractivo añadido: no es playa, no es resort y no es piscina urbana. Es otro tipo de verano, más de sierra, bocadillo, agua fresca y plan de interior. En plena ola de calor, esa diferencia se nota. Como atractivo añadido, en el mes de junio organizan actividades culturales con un cine de verano sobre el agua, entre otros eventos.

Piscina de Orcera (Jaén), la más larga de Europa. / TURISMO CARZORLA

Por qué engancha: por sus dimensiones, su entorno natural y su apodo viral.

por sus dimensiones, su entorno natural y su apodo viral. Para quién: escapada de día largo o fin de semana rural.

escapada de día largo o fin de semana rural. El consejo cordobés: combinar baño con ruta suave y comida en la Sierra de Segura, pero evitando caminar en las horas de más calor.

Alhama de Granada: la piscina natural caliente que rompe el esquema del verano

Puede parecer contradictorio recomendar unas termas en plena temporada de calor, pero Alhama de Granada merece entrar en esta vuelta andaluza por el agua. Sus pozas termales son uno de esos lugares que parecen sacados de otra época: baño al aire libre, entorno natural y agua caliente que brota en un paisaje de tajos y vegetación.

Más que para pasar el día, son un buen plan para una parada para primera hora, para una escapada de transición, y para quienes buscan bienestar y fotografía más que chapuzón frío.

Pozas termalas de Alhama de Granada / TURISMO DE ANDALUCÍA

Por qué engancha: porque es una piscina natural termal, pública y con un punto de escapada romántica.

porque es una piscina natural termal, pública y con un punto de escapada romántica. Para quién: parejas, viajeros tranquilos y quienes buscan una ruta diferente.

parejas, viajeros tranquilos y quienes buscan una ruta diferente. El consejo cordobés: dejarlo para el amanecer, atardecer o días menos extremos si el calor aprieta de verdad.

La Hedionda, en Casares: baños romanos, aguas sulfurosas y leyenda

Málaga no es solo playa para los cordobeses, pues también guarda baños con historia. En Casares, los Baños de la Hedionda son un enclave de aguas sulfurosas vinculado a tradición romana, naturaleza y leyenda. Es uno de esos sitios que no compite con un parque acuático, porque juega en otra liga: la del baño histórico.

La experiencia es más de curiosidad, patrimonio y chapuzón singular que de jornada larga de piscina. Huele a azufre, claro, pero precisamente ahí está parte de su identidad. En una ruta andaluza por piscinas raras, naturales o “de récord”, La Hedionda es la parada que aporta relato: agua, piedra, termalismo y memoria.

Baños romanos en Casares / AYUNTAMIENTO DE CASARES

Por qué engancha: por su origen romano y su rareza.

por su origen romano y su rareza. Para quién: viajeros que buscan planes distintos cerca de la Costa del Sol.

viajeros que buscan planes distintos cerca de la Costa del Sol. El consejo cordobés: revisar condiciones de acceso antes de ir, especialmente en temporada alta.

Alcazaba Lagoon, en Casares: el Caribe artificial de la Costa del Sol

La ruta cambia de escala en Alcazaba Lagoon, también en Casares. Se trata de una laguna artificial de 1,4 hectáreas de aguas turquesa. El complejo se presenta como la primera Crystal Lagoon construida en Europa y permite deportes acuáticos sin motor como paddle, kayak o hidropedales.

Es el tipo de lugar que parece diseñado para Instagram: agua azul imposible, arena clara, tumbonas y estética de resort tropical a pocos kilómetros del Mediterráneo. Para un cordobés que lleva semanas viendo el termómetro subir, la idea es poderosa: viajar al Caribe sin salir de Andalucía.

Ahora bien, el concepto es diferente en este espacio, concebido como un lugar de ocio organizado, con acceso regulado y mentalidad de experiencia. Las entradas son de 40 euros para adultos y 15 euros para niños de 3 a 14 años. Es preciso reservar con antelación en su página web.

Laguna artificial de Alcazaba Lagoon / ALCAZABA LAGOON

Por qué engancha: por sus 1,4 hectáreas de agua turquesa y su estética caribeña.

por sus 1,4 hectáreas de agua turquesa y su estética caribeña. Para quién: parejas, familias con presupuesto más flexible y amantes del contenido visual.

parejas, familias con presupuesto más flexible y amantes del contenido visual. El consejo cordobés: reservar o comprobar entradas antes de salir; no es un sitio para improvisar en plena ola de calor.

Holiday World Beach Club, Benalmádena: nueve piscinas y 30.000 metros cuadrados para familias

Si Córdoba tiene una segunda casa emocional en verano, muchas veces está en Málaga. Y dentro de esa ruta clásica hacia Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola aparece una opción muy concreta para familias: Holiday World Beach Club, en Benalmádena.

El complejo anuncia 30.000 metros cuadrados dedicados al ocio acuático, nueve piscinas, toboganes, zona splash, jacuzzis y áreas tematizadas para distintas edades. Es decir, el tipo de sitio donde los niños no preguntan “cuándo nos vamos” y los adultos pueden encontrar un rincón de tregua.

Aquí el “récord” no está en la naturaleza, sino en el despliegue: muchas piscinas, mucho recorrido, mucha foto y una vocación clara de resort familiar frente al Mediterráneo.

Las pisicinas de Holiday World Beach Club / Holiday World Beach Club

Por qué engancha: por su escala, sus nueve piscinas y su enfoque familiar.

por su escala, sus nueve piscinas y su enfoque familiar. Para quién: familias cordobesas que bajan a Málaga y quieren un día completo de agua.

familias cordobesas que bajan a Málaga y quieren un día completo de agua. El consejo cordobés: mirar condiciones de acceso, porque puede variar según alojamiento o régimen contratado.

Mediterráneo Bay Hotel & Resort: un parque acuático junto al Mediterráneo

Este complejo hotelero, situado en Roquetas de Mar (Almería), cuenta con una enorme piscina de 2.500 metros cuadrados que da la vuelta a todo el hotel, un gran espacio de disfrute acuático para grandes y pequeños.

El Mediterráneo Bay Hotel & Resort incluso cuenta con su propio parque acuático, dotado con innumerables láminas de agua que van solapándose para el disfrute de las familias. Y para los más pequeños cuenta con el AQUA-BABY, zona de agua, donde pueden jugar y disfrutar con juegos de agua interactivos, en especial nuestro “coche de bomberos”, repleto de toboganes, cascadas y chorros de agua.

Mediterráneo Bay Hotel & Resort en Roquetas / Mediterráneo Bay Hotel & Resort

Por qué engancha: por su propuesta familiar para todos los públicos.

por su propuesta familiar para todos los públicos. Para quién: familias cordobesas que quieren una escapada de más días y que quieren disfrutar de largas jornadas de agua.

familias cordobesas que quieren una escapada de más días y que quieren disfrutar de largas jornadas de agua. El consejo cordobés: planifica con suficiente antelación debido a la alta demanda.

Playacálida Spa: una piscina infinity que llega al mar

Situada en Almuñécar (Granada), no es la piscina más grande, pero lo aparenta. Esto se debe a que cuenta con una espectacular piscina infinity con vistas al mar, y un divertido río lento con toboganes, cuya panorámica se confunde con el mar, situado a 100 metros del hotel.

Además, no solo da la imagen de ser amplia, ya que esta piscina cuenta con más de 1.000 metros cuadrados.

Instalaciones junto al mar de Playacálida Spa / PLAYACÁLIDA SPA