Córdoba refuerza la coordinación para mejorar la protección de las víctimas de trata y explotación sexual

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha celebrado este jueves una jornada formativa dirigida a profesionales y agentes especializados en la atención a mujeres en contextos de prostitución y posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El encuentro ha buscado mejorar la coordinación entre administraciones y entidades para ofrecer una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades de las afectadas.

La iniciativa, organizada por la Unidad de Violencia sobre la Mujer, ha puesto el foco en reforzar la colaboración institucional, la detección temprana de posibles casos y la atención integral desde una perspectiva de derechos humanos y de igualdad de género.

Durante la apertura, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, destacó la necesidad de una respuesta "coordinada, especializada y comprometida" frente a la trata y la explotación sexual, subrayando la importancia de trabajar conjuntamente para garantizar la protección y la recuperación de las víctimas.

Prevención, sensibilización y buenas prácticas

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones relacionadas con la prevención, la sensibilización y el intercambio de experiencias entre administraciones públicas y organizaciones sociales. También se han analizado mecanismos para mejorar la coordinación de las actuaciones policiales y de las entidades especializadas, especialmente en los casos en los que existen menores a cargo de las mujeres afectadas.

El programa ha contado con representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Oficina de Extranjería y diversas entidades con experiencia en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y explotación sexual.

Recursos y protección para las víctimas

Las responsables de la Dependencia de Trabajo e Inmigración y de la Oficina de Extranjería explicaron los procedimientos relacionados con las autorizaciones de residencia y trabajo contempladas en la normativa vigente para las víctimas de trata. Ambas incidieron en la necesidad de que las afectadas conozcan los recursos disponibles y puedan ejercer plenamente sus derechos.

Según señalaron, la legislación de Extranjería incorpora mecanismos específicos de protección que facilitan la regularización administrativa de las víctimas y favorecen su integración social, siempre bajo criterios de coordinación institucional y respeto a los derechos fundamentales.

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La jornada concluirá con un coloquio para compartir propuestas y consolidar una red de trabajo conjunta entre administraciones y entidades sociales, con el objetivo de seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en la provincia de Córdoba.