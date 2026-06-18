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Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto

El alcalde José María Bellido detalla un ambicioso plan de obras en lo que queda de mandato que incluye el estadio, el mercado o el proyecto del nuevo parque de bomberos

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta / A.J. González

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado un verano “muy intenso” en obras en la ciudad, dentro del balance que ha realizado este jueves por el tercer año del mandato (séptimo desde que llegó a la Alcaldía) y en el que ha rendido cuenta de la marcha de la ciudad. Entre las principales actuaciones previstas está el cerramiento de la fachada de Preferencia y Fondo Norte del estadio de El Arcángel, que arrancará “de manera inminente”. Según ha explicado, el inicio de esta intervención tan esperada por el cordobesismo y por la ciudad está pendiente únicamente de “firmar el contrato”.

La actuación fue adjudicada el pasado mes de febrero a la empresa Sepisur XXI por un importe de 1.052.196,39 euros. El procedimiento de adjudicación no estuvo exento de problemas, ya que se llegó a considerar “desproporcionada” la oferta presentada por la adjudicataria, al incluir una rebaja de casi 200.000 euros respecto a sus competidores.

Aparcamiento y mercado de Sagunto

Por otro lado, el regidor ha dicho que este verano saldrá a licitación el nuevo aparcamiento y el mercado de Sagunto, que prevé la construcción de nuevas plazas de parking y el traslado del mercado del Marrubial a las nuevas instalaciones que se levantarán en la Farmacia Militar (antiguo Cuartel de Lepanto).

Imagen de la antigua farmacia militar, con el aparcamiento al fondo.

Imagen de la antigua farmacia militar, con el aparcamiento al fondo. / A.J. GONZÁLEZ

Asimismo, ha señalado que también con inminencia se harán las catas arqueológicas para la construcción del aparcamiento de Vallellano, Puerta de Córdoba; y ha anunciado el fin del nuevo puente de Alcolea y la nueva conexión con el parque de Levante.

Nuevo parque de bomberos

En este orden de cosas, el alcalde también se ha referido al proyecto del nuevo parque de bomberos, que está previsto que se construya junto al antiguo Ifapa. En concreto, Bellido ha avanzado que el concurso de ideas va a salir a licitación en el próximo mes de julio y que si no hay ningún inconveniente administrativo, se podrán licitar las obras en el primer semestre del próximo año. "Será el primer paso para crear en ese entorno una auténtica ciudad de la seguridad al lado de la ciudad sanitaria", ha dicho.

Otros proyectos

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba quiere tener terminado el proyecto de recuperación del jardín del Obispo antes de vacaciones para poder licitarlo lo antes posible, y garantiza que meterá el acelerador antes de que finalice el mandato con la sala de las artes de Fidiana, la carretera del cementerio de la Fuensanta (que ya está en obras), la primera fase de reforma del convento Regina, el nuevo acceso a Caballerizas Reales, las mejoras en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el centro cívico Noroeste y las primeras obras del plan Edilquivir, como la reforma del circuito del Parque Cruz Conde. Sobre el programa Edilquivir avanzó que el Ayuntamiento aportará la financiación que falte para alcanzar más de 20 millones de euros entre fondos europeos y financiación local.

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Así será el nuevo acceso a las Caballerizas Reales.

Así será el nuevo acceso a las Caballerizas Reales. / CÓRDOBA

Por último, antes de finalizar el mandato, prevé obras en los parques de Poniente Miralbaida y Chinales, y la licitación del parque de Poniente-Figueroa, con otras 25 hectáreas y 250.000 metros cuadrados más de zonas verdes.

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