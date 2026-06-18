Pablo Chiapella, de ‘La que se avecina’, desvela el origen de su apellido italiano y su vínculo con Córdoba: 'Mi abuelo vino de Turín en 1925 y se enamoró de una cordobesa’

Pablo Chiapella está inmerso estos días en la promoción de su nueva serie ‘Olivia’ que se estrena el 1 de julio en Disney + y ha avanzado que a finales de año volverá ‘La que se avecina’, con su temporada 17 en Prime Video, la producción que lo catapultó a la fama gracias a su papel de Amador Rivas.

El actor ha aprovechado estos días para hablar de sus orígenes y de sus raíces, en las que se cruzan vínculos familiares en Italia, Valencia y Córdoba. En Italia, precisamente, está el origen del apellido de este artista nacido en Albacete en 1976. “La culpa es del amor”, ha explicado Chiapella. “Mi abuelo paterno se vino a España desde Turín en 1925 para trabajar en la oficina de Fiat, se enamoró de una cordobesa y se quedó aquí”.

Pablo Chiapella / RTVE

Fruto de esa unión nacieron su padre y su tío, Juan Manuel Chiapella, ya fallecido y que también se dedicó a la interpretación.

De Turín a Valencia y Albacete, pasando por Córdoba

Aunque nació en Albacete y creció en esa tierra, los padres del actor se trasladaron a la ciudad manchega por motivos laborales, pero son naturales de Ayora, un municipio del interior de Valencia, con el que el intérprete mantiene el vínculo y donde pasaba los veranos de su infancia.

Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. / RTVE

Formado como maestro, e incluso opositor, su amistad con Ernesto Sevilla, al que conoce desde que ambos eran niños, le abrió las puertas al mundo de la interpretación. Actor, presentador y monologuista, Chiapella lleva más de 25 años trabajando desde que llegó a Madrid en el año 2000.

Se hizo notar en la comedia rápidamente gracias a los programas de ‘La hora chanante’ y ‘Muchachada Nui’, referentes del nuevo humor en España y del denominado "Cuarteto de Albacete", un grupo de humoristas formado por él mismo, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Raúl Cimas. También contó con apariciones televisivas en ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Hospital Central’, ‘El comisario’, ‘Lobos’ o ‘Al filo de la Ley’.

Y llegó Amador Rivas y ‘La que se avecina’

En el año 2007 da el salto definitivo al estrellato con su papel de Amador Rivas, y el dúo con su novia ‘La cuqui’, en ‘La que se avecina’. La comedia televisiva, que ha pasado a emitirse en Prime Video, estrenará este año su temporada 17 y ha confirmado nuevos episodios con una temporada 18.

El equipo de la serie 'Olivia', protagonizada por Pablo Chiapella / DISNEY+

El actor compagina esta veterana ficción con otros proyectos como la serie ‘Olivia’, que se estrena el 1 de julio en Disney +. Creada por David Troncoso y Flipy y dirigida por Juanma Pachón, la serie está protagonizada por Pablo Chiapella, Maria Schwinning, Nancho Novo, Fernando Tejero y Kira Miró, entre otros.

La ficción, de corte familiar, narra la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, que tras un giro inesperado en su vida se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia (Maria Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con el que lleva 30 años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades.