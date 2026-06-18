Bellido dice que los cines de verano son "un problema irresoluble" y Hurtado pide que se expropien

A 18 de junio hay pocas certezas en torno a los cines de verano. Que los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán sus puertas y que el Coliseo San Andrés será el único que lo hará. Todo lo demás son dudas y debate político sobre el futuro de estos espacios enclavados en pleno casco histórico de Córdoba. Este jueves, después de que ayer mismo Urbanismo confirmara que los tres primeros recintos ni tienen licencia de actividad ni la tendrán, el alcalde José María Bellido ha asegurado que el de los cines es "un problema irresoluble".

Frente a su postura está la de los grupos de la oposición de PSOE y Hacemos Córdoba. Ambos han pedido al regidor que compre los cines de verano y le han afeado el hecho de que no lo hiciera ejerciendo el derecho de tanteo y retracto al que, dicen, puede agarrarse el Ayuntamiento. Según su tesis, el Consistorio ha perdido la oportunidad de adquirir los espacios por 300.000 euros.

El regidor ha recordado este mismo jueves que el Ayuntamiento quiere sacar una subvención de 100.000 euros para apoyar la actividad de los cines de verano, una ayuda que sería suficiente para “paliar las pérdidas”. Bellido sostiene que el objetivo municipal es proteger la actividad cultural, no necesariamente los solares donde se desarrolla. “Lo que se protege son los cines de verano, no los solares”, señaló.

En este sentido, el alcalde ha explicado que los cines de verano son una actividad que históricamente se ha desarrollado en la ciudad, pero que los tiempos y la normativa han cambiado, en materia urbanística, administrativa e incluso de hábitos sociales. En este sentido, enmarca las molestias por ruido que han denunciado algunos vecinos con determinadas actividades que se han celebrado en estos espacios (conciertos, no las proyecciones cinematográficas). De este modo, Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento está dispuesto a comprar esos solares por 300.000 euros, aunque “nunca para unos cines de verano, sino para darles un uso vecinal, natural o deportivo".

El alcalde, José María Bellido, y el p ortavoz del PSOE, Antonio Hurtado, conversan antes de inicar la sesión / A.J. González

Expropiación de los espacios

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde que expropie los recintos de los cines Fuenseca y Delicias para que puedan pasar a manos municipales garantizando de este modo su continuidad como espacios culturales. Hurtado argumenta la necesidad de expropiar los cines “por interés social” y para asegurar “su pervivencia como aliciente cultural y refugios climáticos en los tórridos veranos de Córdoba”.

Hurtado ha rechazado, además, las pretensiones del propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, de construir aparcamientos en sus espacios y ha recordado que esos solares son·"equipamientos sociales y deportivos según las normas urbanísticas y no son para negocios lucrativos o especulativos".