El Ayuntamiento de Córdoba lanzará un portal para agilizar los pagos a proveedores y promete reducir los plazos del padrón

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha el portal del proveedor, un espacio virtual que va a permitir a los proveedores conocer en qué momento está su proceso de contratación con la administración local y cómo va el cobro de sus facturas. Además, se espera que antes de que acabe el año el padrón municipal-cuyas costuras se han tensado más si cabe con el proceso de regularización de inmigrantes- responda a las solicitudes en el plazo de tres meses que prevé la ley. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho estos anuncios durante el balance de los tres años del mandato y después de que el Consistorio cordobés no logre mejorar los periodos de pago medio a proveedores, que legalmente no pueden superar los 30 días. Además, esta semana también se ha sabido que una obra como la de La Viñuela ha sido paralizada por la empresa adjudicataria por el impago de facturas municipales.

El portal del proveedor que ha anunciado esta mañana el regidor cordobés permitirá dotar a los proveedores de "más agilidad en las relaciones con el Ayuntamiento, garantizando una mayor eficiencia también en el ejercicio de las relaciones comerciales", ha asegurado Bellido. En este sentido, Bellido ha aportado varios datos para demostrar que, aunque lentos, se van mejorando algunos de estos procesos administrativos. Así, en el mes de abril, todavía en un periodo de implantación del nuevo sistema, los expedientes abiertos han pasado de 1.289 a 2.817, siendo un 119% más las facturas aprobadas en ese mes, y las pagadas han pasado de 156 a 834, un 454% más, según los datos municipales.

Oficina de atención al ciudadano ciudadanía del Ayuntamiento de Córdoba en Gran Capitán. / AJ González / COR

Padrón, en tres meses

Un problema similar es el que tiene el Ayuntamiento con la gestión del padrón municipal, que acumulaba meses de retraso. "En lo que llevamos de año, los plazos del registro de empadronamiento se han reducido de 12 a 5 meses, y hemos bajado en 2.600 personas las listas de espera que había hace 5 meses", ha garantizado. Por último, el alcalde se ha comprometido en que antes de que acabe este año, el Ayuntamiento de Córdoba estará en los plazos que marca la legislación de tres meses para la resolución de las solicitudes del padrón ."Había un problema, sí, nunca lo hemos ocultado, pero nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo", ha añadido el alcalde.

"Tenemos que seguir siendo cada vez más ágiles y por eso estamos poniendo en marcha, no sin dificultades, porque todos estos cambios tienen muchas dificultades, nuevos sistemas de gestión económica, financiera y del padrón municipal. Automatizamos procesos, unificamos criterios y mejoramos la productividad", ha añadido.