Ayuntamiento de Córdoba
Aucorsa amplía el pago con tarjeta, móvil y reloj a todas las líneas de autobús de Córdoba
El nuevo sistema de pago, que se ha probado con éxito en la Línea 3, empezará a funcionar en toda la flota a partir de la semana próxima
La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, ampliará a partir de la semana que viene el nuevo sistema de pago que permite pagar el billete de autobús con tarjeta bancaria, móvil o reloj inteligente a todas las líneas. El sistema entró en funcionamiento en modo de prueba este martes en la Línea 3, pero se extenderá de manera inminente a toda la flota de autobuses. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho este jueves el anuncio dentro del balance del tercer año mandato y después de confirmar que el modo de prueba ha sido todo un éxito. En este sentido, Bellido ha valorado que Córdoba sea una de las primeras ciudades de España que han conseguido implantar este sistema "todo un hito", ha puntualizado.
El nuevo sistema de pago solo permite comprar con tarjeta bancaria, de momento, billetes sencillos, pero está previsto que antes de final de año se sume el bonobús digital, de forma que el pago y la recarga del mismo pueda realizarse igualmente desde el smartphone.
Pruebas en la línea 3
En la prueba piloto que se ha hecho en la Línea 3 de Aucorsa se ha podido validar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de servicio, monitorizar su comportamiento y realizar los ajustes necesarios para su incorporación definitiva al resto de líneas. En este proceso se han implicado todas las organizaciones que, junto con Aucorsa, han desarrollado el proyecto, como son la empresa tecnológica ETRA, la entidad bancaria BBVA como adjudicataria del contrato de gestión de los cobros o la plataforma Redsys, que actúa como pasarela de pago.
Ampliar la sostenibilidad de la flota
Precisamente, dentro del balance realizado por el regidor cordobés sobre el tercer año de mandato (el séptimo desde que gobierna el Partido Popular en Córdoba), Bellido también ha anunciado que Aucorsa avanzará en la sostenibilidad de su flota. Actualmente, el 60% de los vehículos municipales son sostenibles.
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