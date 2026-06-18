Sucesos
Arde una chabola sobre el túnel de Los Omeyas y obliga a cortar el tráfico en la Ronda Oeste de Córdoba
El incendio ha provocado la caída de enseres a la calzada de la CO-3051 y ha movilizado a bomberos, Policía Local y Policía Nacional
El incendio de una chabola ubicada sobre el túnel de Los Omeyas ha obligado en la noches de este jueves a cortar durante unos minutos el tráfico en la Ronda Oeste de Córdoba después de que diversos enseres cayeran sobre la carretera, provocando momentos de tensión entre los conductores.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han colaborado en las labores de control del incidente y regulación del tráfico.
Según han informado fuentes de los servicios de emergencia, el aviso fue recibido por los bomberos a las 21.39 horas, tras las llamadas de varios conductores que alertaron de la presencia de llamas y objetos sobre la vía.
Fuentes consultadas han confirmado que no hubo que lamentar personas heridas ni tampoco se registraron vehículos afectados por la caída de materiales o por las llamas.
Un escenario reciente de simulación de emergencias
El incidente se ha producido en un punto que hace apenas unas semanas fue escenario de un simulacro de emergencias en el que participaron distintos servicios de intervención con el objetivo de poner a prueba los protocolos de actuación ante accidentes y situaciones de riesgo en esta infraestructura.
Tarde de trabajo para los bomberos
El incendio de la chabola en el entorno del túnel de Los Omeyas ha puesto el broche a una tarde especialmente intensa para los bomberos de Córdoba, que han tenido que intervenir en otros tres fuegos de pastos y vegetación registrados en distintos puntos del término municipal.
Según las primeras estimaciones, uno de estos incendios ha afectado a una superficie cercana a las 5.000 hectáreas, mientras que otro ha calcinado alrededor de 1.000 hectáreas. Un tercer fuego, de menor entidad, arrasó una extensión equivalente a unos dos campos de fútbol.
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