La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona

La cordobesa Susana Córdoba será una de las tres actrices que interpretarán a Rocío Jurado en el biopic de cuatro capítulos producidos por Boomerang TV sobre la inigualable artista de Chipiona. La producción coincide con el 20 aniversario de su muerte y repasará algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria personal y profesional. Además de Susana Córdoba, según ha avanzado Poco Pasa TV, darán vida al personaje de Rocío Jurado las actrices Carmen Raigón y Marta Hoyos en su etapa más joven, mientras que la cordobesa la interpretará en su etapa adulta. Completará el reparto Martiño Rivas, que será del encargado de llevar a la pantalla a Pedro Carrasco, primer marido de la cantante y padre de Rocío Carrasco.

Rodaje en Chipiona

La serie ha empezado a grabarse ya en Chipiona, porque hará un recorrido por la infancia de Rocío Jurado, sus primeros pasos en el mundo de la canción y la conquista de la fama. También contará sus historias de amor con Pedro Carrasco y José Ortega Cano, así como su faceta como madre de Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando.

La serie de Rocío Jurado arranca en Chipiona con sorpresa por el parecido de su actriz. / Europa Press

Las grabaciones han comenzado con gran expectación entre los vecinos de la localidad gaditana, que han podido ver ya los primeros rodajes en el paseo marítimo. Una de las imágenes que más ha llamado la atención ha sido la de la actriz que interpretará a Rocío Jurado en su etapa adulta por su enorme parecido físico.

Una de las escenas más recordadas

Entre las secuencias grabadas y captadas por Europa Press figura una visita de Rocío Jurado al santuario de la Virgen de Regla junto a José Ortega Cano, después de que la cantante hiciera público que sufría un cáncer de páncreas. Susana Córdoba aparece caracterizada con uno de los looks más recordados de la chipionera: un chándal verde, foulard y su inconfundible pelo caoba y sus grandes gafas de sol.

Susana Córdoba

La actriz Susana Córdoba (Córdoba, 1974), que se dio a conocer en la serie de Canal Sur Arrayán, ha protagonizado y participado en numerosas series como Allí abajo (Antena 3), El Príncipe (Telecinco), El Ministerio del Tiempo (TVE). La última serie que ha rodado ha sido El hijo zurdo, una miniserie de Movistar +. Córdoba fue pregonera del Mayo Festivo en 2017 y es una de las mejores embajadoras de la ciudad.