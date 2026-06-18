Se acabó la tregua: Córdoba empieza a multar los botellones y las despedidas de soltero con la nueva ordenanza de convivencia

Se acabó la tregua. La ordenanza de convivencia de Córdoba, que regula las despedidas de solteros y el botellón y entró en vigor en marzo, empezará a aplicarse después de unos meses donde la Policía Local ha primado la información sobre las sanciones. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves durante el balance del tercer año de mandato (el séptimo desde que llegó el Partido Popular a la Alcaldía de Córdoba) que una vez superada la campaña informativa sobre la nueva ordenanza, los agentes locales empezarán a aplicarla con rigor desde hoy mismo. "Quien avisa no es traidor: haremos cumplir la ley", ha advertido el alcalde en un anuncio a navegantes a los cordobeses y a quienes nos vistian.

La ordenanza de convivencia, que nació con el espíritu de normas similares en ciudades como Sevilla o Málaga, parte de la idea de proteger el espacio público como lugar de encuentro, civismo y convivencia, en el que cualquier persona pueda circular, trabajar, disfrutar del ocio o hacer uso de las zonas comunes con libertad, pero también con respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. La norma persigue tres objetivos principales: preservar el espacio público de Córdoba como ámbito de convivencia, garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizarlo y promover la sensibilización como vía prioritaria para combatir las conductas incívicas y antisociales.

Despedidas de solteros y solteras en el Casco Histórico. / CÓRDOBA

La ordenanza quiere regular aspectos de las despedidas de soltero, incide en el respeto al descanso de los vecinos y se les prohibirá el uso de muñecos o artículos de tipo sexual en los disfraces que suelen usar.

Régimen sancionador

La ordenanza está dividida en siete títulos y contempla finalmente multas que oscilarán entre los 3.000 euros y los 750 euros. No obstante, una vez iniciado el procedimiento, si el infractor reconoce su responsabilidad en los hechos denunciados y realiza el pago en el plazo de 15 días, el importe de la sanción se verá reducido un 50%.

La ordenanza de convivencia permitirá, por primera vez, que las sanciones por infracciones leves puedan sustituirse de forma voluntaria por medidas alternativas, como la asistencia a charlas o cursos sobre convivencia ciudadana, la participación en programas formativos o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Esta posibilidad estará dirigida a infractores de entre 14 y 29 años y las jornadas, tanto de formación como de trabajo comunitario, tendrán una duración máxima de cuatro horas diarias. El objetivo es que estas medidas tengan un carácter educativo y ayuden a comprender la gravedad de los hechos cometidos y sus consecuencias.

Un botellón. / Agencias

Qué sanciona

La norma sancionará conductas como el consumo de alcohol por parte de menores, la celebración de botellones, los actos vandálicos contra mobiliario urbano, monumentos, árboles o alumbrado, así como miccionar en la calle, bañarse en fuentes, lavar ropa en ellas, hacer hogueras, usar petardos o circular sin ropa, en ropa interior o con prendas que simulen genitales. También contempla multas por grafitis, pintadas y por la colocación de publicidad, pancartas o carteles en lugares no autorizados cuando afecten a la convivencia o degraden el entorno urbano.