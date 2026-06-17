Desde yoga bajo las estrellas hasta kayak nocturno, Córdoba ofrece un verano de participación ciudadana

La teniente de alcalde delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, ha informado este miércoles sobre los talleres y actividades de verano que ofrecerá su delegación en todos los distritos de Córdoba y que se suman a otras alternativas de ocio planteadas por el Ayuntamiento de Córdoba de cara al verano como los viajes de los mayores a la playa o la apertura nocturna de los museos municipales.

Bajo el lema Córdoba Participa. Un verano para quedarte, el Consistorio cordobés ofrece desde el 23 de junio hasta agosto un total de 29 actividades nocturnas, gratuitas, para todos los públicos y consensuadas previamente con las asociaciones del distrito. La estimación es que participen en ellas unas 3.000 personas.

Actividades para todos los gustos

Entre las actividades detalladas este miércoles por Eva Contador hay yoga, cine de verano, espectáculos de circo, paseos nocturnos, juegos tradicionales y familiares, pintura, talleres abiertos de danza y sevillanas, espectáculos de magia, serenatas, flamenco, teatro, paseos para "escuchar a las estrellas", y quizá la más llamativa: kayak starlight o kayay bajo las estrellas que se celebrará en los pantanos de Navallana y en el lago de la Encantada. El objetivo de estas actividades es, según ha dicho la delegada, mejorar la calidad de vida y sumar iniciativas refrescantes a la oferta cultural del verano en Córdoba.

Todas las actividades serán libres hasta completar aforo y solo tres de ellas necesitarán inscripción previa: la del kayak, la actividad de misterios de la noche y la del sonido de las estrellas. Las inscripciones y toda la información puede consultarse en la web de la delegación de Participación.

La delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, ha presentado las actividades de verano. / RAFAEL MELLADO

Actividades por distritos

La programación de actividades por distritos incluye propuestas al aire libre, cine de verano, espectáculos familiares, rutas nocturnas y actividades deportivas.

En Poniente Sur, se celebrará yoga bajo las estrellas, mientras que en Levante también habrá yoga en el parque, pilates y cine de verano, con la proyección de La familia Benetón. En el distrito Sur, donde el yoga vuelve a ser una de las actividades recurrentes para las noches estivales, se han programado además pilates en el parque, cine de verano —con películas como La familia Benetón y Padre no hay más que uno— y una fiesta de fin de verano con actuaciones, talleres y actividades abiertas al público.

En el distrito Norte, la programación incluye un espectáculo de circo y un paseo dedicado a los oficios medievales de Córdoba. En Poniente Norte, habrá juegos tradicionales y una fiesta de San Juan. Por su parte, el distrito Centro acogerá propuestas familiares como circo, juegos de habilidades y actividades de ingenio.

En Sureste, el cine de verano será una de las principales actividades. En cuanto a las zonas periféricas, el Periurbano Este contará con yoga bajo las estrellas, pintura al atardecer, talleres abiertos de yoga, sevillanas, pintura y zumba, además de espectáculos de magia, serenatas en el barrio de la Corredera y actividades en Cerro Muriano, como flamenco, teatro y rutas nocturnas. Entre ellas figuran la ruta de los misterios de la noche, la ruta del sonido de las estrellas y el Kayak Stalight, una actividad en kayak a la luz de la luna en el pantano de San Rafael de Navallana.

Por último, en Periurbano Oeste se han previsto actividades como el sonido de las estrellas, kayak —en este caso en La Encantada— y cine de verano.