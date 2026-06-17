Víctor M. Díaz, nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba: «El sector es fundamental para resolver el problema de la vivienda»

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba abre una nueva etapa con Víctor M. Díaz Huerta al frente. Según los datos de la jornada electoral celebrada este miércoles 17 de junio, Díaz Huerta ha sido elegido nuevo decano de la institución tras imponerse con 119 votos a las candidaturas de Lourdes Arroyo Rosa, que ha obtenido 41 apoyos, y Antonio Orti Huelin, con 5 votos. En declaraciones a Diario CÓRDOBA, el recién elegido decano ha señalado que afronta esta etapa «muy ilusionado y con mucha responsabilidad» y ha reivindicado el papel del sector, también a la hora de «resolver el problema de la vivienda».

En las elecciones han participado 167 de los 522 profesionales inscritos en el censo electoral, lo que supone una participación cercana al 32%, habitual en este tipo de comicios. Díaz ha querido agradecer su participación a todos los colegiados, tanto a quienes han apoyado su candidatura como a quienes se han decantado por otras opciones. También ha felicitado a Orti y Arroyo por su campaña y ha recordado que, al frente de la institución, «somos gente de paso». También ha señalado que su triunfo es «un respaldo a la línea en la que venimos trabajando en los últimos años».

El anterior presidente, Juan Eusebio Benítez, estrecha la mano a Víctor Manuel Díaz tras ser elegido presidente. / A.J. González

Víctor M. Díaz Huerta asumirá el cargo durante los próximos cuatro años y sustituirá a Juan Eusebio Benito Pérez, que ha ocupado el decanato del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba durante los últimos ocho años.

Nueva Junta de Gobierno del COACo

La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba estará formada por Luis Giménez Meléndez-Valdés como tesorero, Francisco Ragel Bustamante como secretario y María Josefa Jiménez Lucena y Ángela Bascón Bascón como vocales.

Además, durante la jornada electoral también han sido elegidos los representantes del COACo en la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. Los colegiados designados son José Alcántara Cárdenas, Miguel García Sánchez y Esther Vázquez Epifanio. Por su parte, Miguel Valcárcel Pérez representará al Colegio en la Comisión de Deontología y Recursos.

La toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio. Hasta entonces, los miembros de la Junta saliente continuarán ejerciendo sus cargos en funciones.

Urbanismo, rehabilitación e inteligencia artificial

El programa de Víctor M. Díaz Huerta parte del trabajo desarrollado durante el mandato que ahora finaliza, etapa en la que ha ejercido como secretario de la Junta de Gobierno. Su principal objetivo será reforzar la cercanía con los colegiados y consolidar el papel del arquitecto en Córdoba como figura clave en los procesos de transformación urbana.

Víctor Manuel Díaz celebra su victoria con miembros de su junta directiva. / A.J. González

Entre los ejes de su proyecto destaca el desarrollo y ampliación del convenio urbanístico con la Gerencia Municipal de Urbanismo, una herramienta que ha calificado como «pionera» y que, según ha señalado, ha «ayudado a reducir de forma significativa los plazos de concesión de licencias». La nueva candidatura plantea mejorar la coordinación técnica con la administración, unificar criterios interpretativos y extender este modelo de colaboración a otros municipios de la provincia y a la Diputación, con la que también se busca tender puentes.

El programa también recoge la voluntad de mantener el liderazgo del Colegio en Rehabilita Córdoba, así como participar activamente en la actualización de la normativa urbanística local. En paralelo, la nueva etapa apostará por reforzar la formación continua, impulsar la innovación y facilitar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial tanto en el ejercicio profesional como en la gestión interna del Colegio.

Otro de los aspectos en los que ha insistido Díaz es la necesidad de «poner en valor» la figura del arquitecto a nivel social, recordando que su papel es «fundamental» para «resolver el problema de la vivienda». El nuevo decano ha recalcado que está «muy ilusionado» y «con muchas ganas de empezar a trabajar».

Díaz también sitúa entre sus prioridades a los arquitectos jóvenes, los profesionales que trabajan en la administración pública y los colegiados de la provincia, con medidas orientadas al asesoramiento, la formación y la creación de redes profesionales.