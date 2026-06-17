La UCO propone un glosario en francés para explicar la riqueza botánica de los Patios de Córdoba

Un trabajo de la Universidad de Córdoba ha propuesto un glosario botánico en francés con más de una treintena de términos vinculados a la flora característica de los Patios de Córdoba, con el objetivo de facilitar la comprensión de este patrimonio por parte del visitante francófono y mejorar la calidad de la traducción turística del evento.

La investigación pone el foco en la necesidad de trasladar con precisión no solo los nombres de las especies vegetales, sino también el universo cultural, emocional y simbólico que rodea a los patios cordobeses. Así, el estudio recoge equivalencias en francés para plantas tan habituales en estos recintos como las buganvillas, los farolillos chinos o la cinta, conocida en Córdoba popularmente como “mala madre” y denominada en francés plante araignée.

Traducción y localización de 56 patios

El trabajo ha sido realizado por el investigador Manuel Gómez Campos, del grupo HUM-1108 Traducción y Discurso Especializado (Tradies), y analiza el proceso de traducción y localización del español al francés de las descripciones de 56 patios participantes en el concurso, redactadas por el periodista Francisco Solano Márquez y publicadas en la web oficial de la Fiesta de los Patios.

Visitantes en un patio de la calle Marroquíes, en Córdoba. / Manuel Murillo

El estudio, publicado en la revista MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación), identifica cinco rasgos lingüísticos que caracterizan el discurso turístico de los patios: el estilo poético y descriptivo, las connotaciones emocionales, el uso de símbolos y metáforas, la narrativa histórica y anecdótica y la abundancia de detalles florales. A partir de ahí, examina cómo trasladar todos esos elementos al francés sin perder su esencia.

Cuando traducir es también interpretar una cultura

La investigación señala que determinadas expresiones empleadas en las descripciones originales son difíciles de reproducir con la misma fuerza en la lengua de destino, lo que puede provocar una pérdida de matiz. También estudia cómo adaptar trabalenguas, referencias locales o citas de autores como Antonio Gala, proponiendo soluciones creativas para conservar la intención comunicativa del texto.

En este sentido, el trabajo insiste en que una traducción turística de calidad no puede limitarse a la equivalencia literal, sino que debe tener en cuenta el contexto cultural del destino y las expectativas del visitante.

La importancia de la multimodalidad

Además del plano lingüístico, el estudio subraya el peso de la multimodalidad en las páginas web turísticas. Elementos como los mapas interactivos, las imágenes o los recursos semióticos resultan, según el autor, fundamentales para que el visitante comprenda el contenido y pueda orientarse dentro de la experiencia turística.

De hecho, la investigación advierte de que una localización deficiente puede no solo entorpecer la comprensión del usuario francófono, sino también perjudicar la imagen de la ciudad y de la propia fiesta.

Francia, clave en el turismo internacional de mayo

El trabajo cobra especial interés al tener en cuenta que Francia es el principal país de origen del turismo extranjero que llega a Córdoba durante las dos semanas centrales de mayo, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de los Patios.

Por ello, la correcta adaptación de los contenidos en francés se plantea como una herramienta estratégica para mejorar la experiencia del visitante y reforzar la proyección internacional de uno de los principales atractivos culturales de la ciudad.

El traductor, pieza clave en la promoción cultural

La investigación forma parte de los estudios sobre traducción turística y localización web y reivindica el papel del traductor como una figura esencial en la promoción internacional de los destinos culturales.

Según concluye Gómez Campos, el traductor no actúa solo como intermediario lingüístico, sino como una pieza clave para trasladar un mensaje de un idioma a otro, de una cultura a otra y de una realidad a otra.