La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Nuestra entrevista al presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz cinco meses después de la tragedia, el futuro inmediato de los históricos cines de verano y las primeras reacciones a la campaña de abonados del Córdoba CF protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de este miércoles
La reclamación de verdad y responsabilidades por parte de las víctimas del accidente de Adamuz abre nuestro boletín de hoy, con una entrevista a Mario Samper, presidente de la asociación que agrupa a los afectados, cuando se cumplen cinco meses de la tragedia ferroviaria. Las dudas sobre la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la gestión de la emergencia por el 112 y la recuperación psicológica son algunos de los asuntos sobre la mesa. También informamos de que los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán este verano por la "falta de licencia", según la versión del actual propietario. Además, recogemos el arranque de la campaña de abonados del Córdoba CF, marcada por la ilusión de los aficionados ante la nueva temporada, pero también por diversas reivindicaciones sobre las condiciones y novedades anunciadas por el club.
- ENTREVISTA | Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz: "No nos fiamos mucho del trabajo de la CIAF"
- Los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán este verano en Córdoba por "falta de licencia"
- La campaña de abonados del Córdoba CF arranca con ilusión y reivindicaciones de la afición
Además, destacamos estas otras noticias:
- MÁS CINES DE VERANO | El Coliseo San Andrés será el único cine de verano abierto en Córdoba esta temporada
Córdoba ciudad
- POBLACIÓN | Córdoba tendrá menos habitantes pero más hogares: uno de cada tres será de una sola persona en 2041
- CULTURA | Las noches veraniegas de Córdoba se llenan de cultura con la apertura de sus museos
- TRIBUNALES | El exmarido de Tulia solicita repetir el juicio y que se le haga un examen psiquiátrico
- SEGURIDAD | La Policía Nacional se reunirá con vecinos y comerciantes de la Judería para abordar su queja sobre los carteristas
Provincia
- La Diputación de Córdoba acuerda ampliar con siete millones el Plan Invierte
- La Junta destina más de 140 millones a mejorar la seguridad vial en las carreteras autonómicas de Córdoba
- Puente Genil invertirá 680.000 euros en una cubierta que transformará las pistas del polideportivo Francisco Manzano
- Dos robos sacuden Priego en 24 horas: la sustración de un BMW X6 en un concesionario y el asalto a un almacén de frutas
Campo
- La gran pregunta de los olivareros cordobeses: ¿por qué el aceite italiano se vende más caro? "Estamos equivocando el tiro"
Deportes
- El Córdoba CF hace oficial la renovación de Carlos Albarrán: el capitán seguirá siendo un líder del vestuario
Andalucía
- Vox pone el foco en la Consejería de Agricultura en plena negociación para su posible entrada en el Gobierno con el PP
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