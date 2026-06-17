La reclamación de verdad y responsabilidades por parte de las víctimas del accidente de Adamuz abre nuestro boletín de hoy, con una entrevista a Mario Samper, presidente de la asociación que agrupa a los afectados, cuando se cumplen cinco meses de la tragedia ferroviaria. Las dudas sobre la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la gestión de la emergencia por el 112 y la recuperación psicológica son algunos de los asuntos sobre la mesa. También informamos de que los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán este verano por la "falta de licencia", según la versión del actual propietario. Además, recogemos el arranque de la campaña de abonados del Córdoba CF, marcada por la ilusión de los aficionados ante la nueva temporada, pero también por diversas reivindicaciones sobre las condiciones y novedades anunciadas por el club.

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