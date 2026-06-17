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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Nuestra entrevista al presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz cinco meses después de la tragedia, el futuro inmediato de los históricos cines de verano y las primeras reacciones a la campaña de abonados del Córdoba CF protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de este miércoles

El cine de verano Fuenseca, el Delicias y Olimpia no abrirán esta temporada estival.

El cine de verano Fuenseca, el Delicias y Olimpia no abrirán esta temporada estival. / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La reclamación de verdad y responsabilidades por parte de las víctimas del accidente de Adamuz abre nuestro boletín de hoy, con una entrevista a Mario Samper, presidente de la asociación que agrupa a los afectados, cuando se cumplen cinco meses de la tragedia ferroviaria. Las dudas sobre la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la gestión de la emergencia por el 112 y la recuperación psicológica son algunos de los asuntos sobre la mesa. También informamos de que los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán este verano por la "falta de licencia", según la versión del actual propietario. Además, recogemos el arranque de la campaña de abonados del Córdoba CF, marcada por la ilusión de los aficionados ante la nueva temporada, pero también por diversas reivindicaciones sobre las condiciones y novedades anunciadas por el club.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

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