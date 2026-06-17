El dinamismo empresarial de la provincia, que ha registrado la creación de 506 sociedades mercantiles hasta abril, el mejor dato en los últimos 18 años, abre nuestro boletín de este miércoles. También abordamos la creación de patrullas de chalecos amarillos y silbatos en la Judería, movilizando a guías turísticos, comerciantes y vecinos contra los carteristas, una preocupación que contrasta con los datos de la Policía Nacional, que asegura que las denuncias han descendido. Además, informamos de la puesta en marcha del nuevo sistema de pago en los autobuses de Aucorsa, que ya permite abonar el billete con tarjeta bancaria y dispositivos móviles.

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