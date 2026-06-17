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La actualidad del miércoles 17 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El récord de creación de empresas en la provincia, la creación de patrullas vecinales en la Judería contra los carteristas y la modernización del sistema de pago de Aucorsa protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada

Aucorsa estrena el pago del billete sencillo por móvil y tarjeta.

Aucorsa estrena el pago del billete sencillo por móvil y tarjeta. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El dinamismo empresarial de la provincia, que ha registrado la creación de 506 sociedades mercantiles hasta abril, el mejor dato en los últimos 18 años, abre nuestro boletín de este miércoles. También abordamos la creación de patrullas de chalecos amarillos y silbatos en la Judería, movilizando a guías turísticos, comerciantes y vecinos contra los carteristas, una preocupación que contrasta con los datos de la Policía Nacional, que asegura que las denuncias han descendido. Además, informamos de la puesta en marcha del nuevo sistema de pago en los autobuses de Aucorsa, que ya permite abonar el billete con tarjeta bancaria y dispositivos móviles.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 17 de junio de 2026

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