La actualidad del miércoles 17 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El récord de creación de empresas en la provincia, la creación de patrullas vecinales en la Judería contra los carteristas y la modernización del sistema de pago de Aucorsa protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada
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El dinamismo empresarial de la provincia, que ha registrado la creación de 506 sociedades mercantiles hasta abril, el mejor dato en los últimos 18 años, abre nuestro boletín de este miércoles. También abordamos la creación de patrullas de chalecos amarillos y silbatos en la Judería, movilizando a guías turísticos, comerciantes y vecinos contra los carteristas, una preocupación que contrasta con los datos de la Policía Nacional, que asegura que las denuncias han descendido. Además, informamos de la puesta en marcha del nuevo sistema de pago en los autobuses de Aucorsa, que ya permite abonar el billete con tarjeta bancaria y dispositivos móviles.
- Los cordobeses constituyen 506 empresas hasta abril, el mejor dato en 18 años
- Guías, comerciantes y vecinos alertan del aumento de carteristas en la Judería y la Policía Nacional sostiene que hay menos casos
- Los autobuses de Aucorsa ya permiten pagar el billete con tarjeta bancaria y móvil en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- PATRIMONIO | El Alcázar de Córdoba abre sus jardines y encara la recta final de las obras con la vista puesta en noviembre
- URBANISMO | Córdoba tendrá un hostel en la plaza de Colón: Urbanismo concede licencia para la construcción de un alojamiento 'low cost'
- TRANSPORTE | Socibus refuerza en verano sus conexiones entre Córdoba y la costa gaditana con 70 expediciones semanales
- GASTRONOMÍA | El rabo de toro cordobés busca corona en un concurso entre restaurantes y tabernas
Provincia
- Salvador Fuentes, "optimista" ante un acuerdo para desbloquear las obras de La Colada: "Han pasado las elecciones"
- Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología
- La Diputación suma 17 bomberos-conductores para reforzar los 11 parques provinciales durante el verano
Cultura
- Manuel Peña, escritor y catedrático de Historia Moderna en la UCO: “Es curioso que una de las redes sociales donde más se calumnia, se injuria y se insulta tenga como símbolo la X”
Deportes
- FUTSAL | José García Román seguirá al frente del Córdoba Futsal: «Soy presidente mientras mi mujer no diga lo contrario»
- LESIONADO | Tercer paso por quirófano para Fomeyem: el Córdoba CF actualiza su complejo proceso médico
Sucesos y Tribunales
- Séptima sesión del juicio: Carlos González admite que siguió mandando en el Córdoba CF tras dejar la presidencia
- En libertad y con prohibición de regresar a Puente Genil el investigado por el atropello mortal a una joven en 2024
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
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- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
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