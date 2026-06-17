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Sucesos

Trasladado al Reina Sofía un motorista de 64 años tras chocar contra un coche en Córdoba

El incidente ha tenido lugar en la glorieta de Las Tres Culturas, cuando un turismo ha impactado contra una motocicleta

Ambulancia de SSG, situada junto al acceso de las Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba.

Ambulancia de SSG, situada junto al acceso de las Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Un hombre de 64 años ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras colisionar su moto con un turismo en la glorieta de las Tres Culturas, junto a la estación de trenes de la capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a este periódico, el suceso se ha producido sobre las 12.25 horas de este miércoles, cuando se ha recibido el aviso de un choque entre una motocicleta y un coche.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local. El motorista, de 64 años, ha sido trasladado al Reina Sofía por las heridas sufridas como consecuencia del impacto y de la posterior caída, aunque por el momento se desconoce el alcance exacto de las lesiones.

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