Sadeco registra 506 animales abandonados en Córdoba en lo que va de 2026

El Servicio de Bienestar Animal de Sadeco ha atendido en Córdoba a 708 animales en lo que va de año, una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 729 entradas. De ese total, 506 corresponden a animales recogidos en situación de abandono, frente a los 518 expedientes registrados entre enero y mediados de junio del año pasado.

Los datos reflejan una reducción moderada de los abandonos, aunque el problema sigue siendo uno de los principales retos del centro municipal. El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que la evolución confirma la utilidad de las campañas de concienciación y de las políticas de prevención. “Detrás de cada cifra hay un animal que necesita cuidados y una familia que debe asumir un compromiso durante toda la vida de su mascota”, ha señalado.

Las instalaciones de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco. / Víctor Castro

Campaña contra el abandono

Ruiz Madruga ha recordado que Sadeco activa cada año la campaña En vacaciones, no abandones, especialmente dirigida a los meses de verano, cuando los desplazamientos y los cambios de rutina pueden incrementar el riesgo de abandono. “Una mascota no es una carga ni un problema, sino un miembro más del hogar que requiere planificación y responsabilidad”, ha subrayado.

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, el Servicio de Bienestar Animal ha reforzado los criterios para aceptar animales entregados por sus propietarios. Estas entradas quedan limitadas a casos justificados, especialmente cuando existen informes de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que las dificultades personales desemboquen en abandonos y de buscar alternativas responsables.

Falta de identificación

Uno de los problemas más frecuentes sigue siendo la falta de identificación. Según Sadeco, cerca del 85% de los animales que llegan al centro lo hacen sin microchip o sin datos actualizados, lo que dificulta localizar a sus propietarios y agilizar la recuperación. La empresa municipal insiste por ello en la importancia de identificar correctamente a los animales de compañía y mantener al día los datos de filiación.

Las instalaciones de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco. / Víctor Castro

La capacidad del centro se mantiene estable. La media de animales acogidos ha pasado de 360 en 2025 a 334 en lo que va de 2026, lo que permite sostener la atención veterinaria, sanitaria y de bienestar. Además, el equipo veterinario del SBA ha esterilizado ya a más de tres cuartas partes de los animales acogidos, reduciendo la necesidad de derivaciones a clínicas externas.

Tasa de adopción

El balance de Sadeco también destaca la tasa de adopción. Durante este año, el 89,75% de los animales han sido amparados por familias o entidades colaboradoras. En cifras absolutas, 170 animales han encontrado un nuevo hogar y otros 119 han sido derivados a protectoras para continuar su proceso de adopción.

También han descendido las entradas de animales perdidos, que han pasado de 112 a 86 casos. El tiempo medio de estancia hasta la recuperación por sus propietarios ha mejorado ligeramente, de 9,69 a 9,40 días, un dato que Sadeco vincula a la identificación y a los protocolos de búsqueda y reunificación.

Junto a la atención diaria en el centro, el Servicio de Bienestar Animal mantiene programas de prevención y control poblacional, entre ellos el plan de gestión de colonias felinas mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—. Córdoba cuenta actualmente con cerca de 350 colonias felinas controladas y más de 7.000 gatos esterilizados, desparasitados, vacunados frente a la rabia e identificados con microchip.

Este programa se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Sadeco, la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba, el Colegio Oficial de Veterinarios, clínicas colaboradoras y la red de personas cuidadoras acreditadas.