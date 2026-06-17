Repullo con los alcaldes y portavoces del PP de Córdoba: “Seguiremos extendiendo la vía andaluza de Juanma Moreno porque nos avalan la gestión y la confianza de los andaluces”

“Las andaluzas y los andaluces nos han pedido de forma mayoritaria y clara que sigamos transformando Andalucía y eso es lo que vamos a hacer extendiendo la vía andaluza de Juanma Moreno a cada municipio”, ha afirmado este miércoles el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, durante un encuentro de trabajo con alcaldes y portavoces del Partido Popular de la provincia de Córdoba.

Según Repullo, “ellos son quienes representan esa mayoría social creciente en torno al PP de Andalucía frente a un PSOE agotado, desconectado de los andaluces, que ha pulverizado su suelo hasta caer al peor resultado de su historia con 28 diputados y cada vez más hundido entre múltiples escándalos bajo investigación judicial”.

Repullo ha defendido que el respaldo mayoritario recibido por el proyecto de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo tiene también su reflejo en el trabajo diario que desarrollan los alcaldes, concejales y diputados provinciales del PP en todos y cada uno de los municipios andaluces donde el partido tiene representación.

Así, ha destacado que el Partido Popular ha conseguido “más de 1.700.000 apoyos en toda Andalucía” y ha crecido en relación con las anteriores elecciones en “150.000 votantes más”, personas que, según ha señalado, creen que con el proyecto del PP y con “esa forma de hacer política” del presidente Juanma Moreno, Andalucía puede “seguir avanzando en esa estabilidad, en esa fuerza” y “seguir compitiendo y liderando”.

Traducción territorial de las elecciones andaluzas

El secretario general del PP andaluz ha explicado que esa subida "tiene una traducción territorial muy relevante", ya que el Partido Popular ha ganado en 599 municipios de Andalucía, “el 76% si hablamos en términos territoriales”, donde vive el 93,6% de los andaluces.

En cuanto a la provincia de Córdoba, ha valorado el incremento de apoyos con “11.000 votos más”, situándose como “la segunda provincia en la que más arraigo tiene el voto del Partido Popular en toda Andalucía”. Y ha vinculado ese resultado al “trabajo constante” del PP de Córdoba y de sus alcaldes, que tienen en la capital un referente con un respaldo “muy transversal” y “muy repartido en toda la capital”, al haber ganado de manera amplia en todos los distritos y alcanzar “una cuota del 46% del voto”.

Para Repullo, estos resultados son consecuencia directa de una forma de hacer política pegada al territorio, que nace en los municipios y que tiene en los alcaldes, concejales y diputados provinciales su principal fuerza, quienes “lejos de limitarse a señalar los problemas de sus vecinos, “que es lo fácil”, saben proponer soluciones y resolver. “Ahí es donde el PP sí encuentra su razón de ser como proyecto político”, ha asegurado. “Ellos dignifican la política con su cercanía y capacidad para llevar a cada territorio la vía andaluza de Juanma Moreno”, ha destacado.

Camino a las municipales de 2027 con "equipos preparados y capaces"

“No tenemos varitas mágicas”, ha señalado, “pero tenemos ilusión, pasión, ganas, equipos preparados y fe ciega en nuestros pueblos y ciudades, y sabemos que entre todos podemos sacar adelante cualquier proyecto que nos propongamos”. En este sentido, ha insistido en que al PP “lo avala la gestión” y que los resultados se consiguen cuando todos se alinean en el mismo objetivo y empujan en la misma dirección.

Por ello, Repullo ha defendido la necesidad de seguir ampliando la representación del Partido Popular y llevar a más municipios “el gobierno, la gestión y esa manera de entender la política municipal que ya se refleja en tantos ayuntamientos andaluces". Ha señalado que "el objetivo es que el partido esté en la mejor posición posible, con los mejores contenidos, los mejores ejemplos de gestión y las mujeres y hombres más preparados para poner en marcha programas que beneficien a los vecinos".

El secretario general del PP andaluz ha concluido que la fuerza del Partido Popular de Andalucía reside precisamente en ese municipalismo, "fiel reflejo de lo que significa la vía andaluza de Juanma Moreno: una forma de gobernar basada en la cercanía, la escucha permanente, el trabajo diario y la capacidad de ofrecer soluciones reales a los problemas".

Repullo recuerda que los ciudadanos han pedido en las urnas “seguridad, estabilidad y confianza, tres elementos que forman parte de la vía andaluza de Juanma Moreno y de una forma de gobernar basada en la reforma, el entendimiento y el diálogo". En definitiva, “la confianza de los andaluces nos obliga a seguir trabajando con más responsabilidad, más cercanía y más compromiso desde cada rincón de Andalucía”, ha concluido el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

"Edificación, cercanía y compromiso con el interés general de todos los cordobeses"

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado que las próximas citas con las urnas supondrán "una nueva oportunidad para renovar la confianza de los ciudadanos en un modelo de gestión basado en la eficacia, la cercanía y el compromiso con el interés general".

En este sentido, ha destacado la labor que vienen desarrollando los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en la provincia de Córdoba, impulsando políticas "que contribuyen al desarrollo de sus municipios, la mejora de los servicios públicos y la generación de oportunidades para sus vecinos".

Asimismo, ha subrayado que "el Partido Popular de Córdoba trabaja ya en la construcción de un proyecto de futuro para cada municipio, basado en la cercanía, la buena gestión y la estabilidad, con el objetivo de seguir siendo la fuerza política preferida por los cordobeses, que garantiza el progreso y el bienestar de todos".