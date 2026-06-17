Seguridad
La Policía Nacional de Córdoba se reunirá con vecinos y comerciantes de la Judería para abordar su queja sobre la presencia de carteristas
La reunión solicitada a raíz de las denuncias de hurtos en la zona turística tendrá lugar este jueves
La Policía Nacional de Córdoba se reunirá con vecinos y comerciantes de la Judería para abordar su queja sobre la existencia de carteristas en la zona turística. Después de que ayer martes residentes, comerciantes y guías turísticos anunciaran la puesta en marcha de patrullas vecinales con objeto de prevenir la actuación de carteristas y de otros delincuentes, ambas partes confirman este miércoles a Diaro CÓRDOBA la programación del encuentro.
La cita tendrá lugar mañana jueves. Agentes de la unidad de Participación ciudadana dialogarán con vecinos y profesionales, que en estos días han lamentado que la actuación diaria de delincuentes en el casco histórico perjudica tanto a los turistas y residentes como a los trabajadores. Se trata de la opinión de Lourdes Martínez, presidenta de la asociación de comerciantes La Judería existe y del colectivo vecinal La Medina, quien sostiene que "ocurre todos los días, hay un efecto llamada de los delincuentes comunes".
Del mismo modo, la vicepresidenta de la Asociación de Guías Turísticos, Ana Recio, entiende que "el problema se ha enquistado en los últimos años. Los carteristas se enfrentan a nosotros, nos dicen que no les dejamos trabajar e incluso nos enseñan sus partes íntimas. Me siento frustrada". A esto añade el problema del intrusismo profesional, por lo que solicita "una policía turística, como hay en otras ciudades turísticas, y que se vea".
Una quincena de denuncias
La Policía Nacional ha contabilizado una quincena de denuncias por hurtos a viandantes o cometidos en establecimientos de la zona centro y de la Judería, y ha detenido a cuatro personas por ello en el mes de mayo pasado y en lo que va de junio. Pese a ello, este cuerpo de seguridad detalla que se han denunciado menos hurtos que el año pasado, pero no descarta reforzar la presencia policial, "si se considera necesario, en algún momento puntual".
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal