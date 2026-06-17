La Policía Nacional de Córdoba se reunirá con vecinos y comerciantes de la Judería para abordar su queja sobre la presencia de carteristas

La Policía Nacional de Córdoba se reunirá con vecinos y comerciantes de la Judería para abordar su queja sobre la existencia de carteristas en la zona turística. Después de que ayer martes residentes, comerciantes y guías turísticos anunciaran la puesta en marcha de patrullas vecinales con objeto de prevenir la actuación de carteristas y de otros delincuentes, ambas partes confirman este miércoles a Diaro CÓRDOBA la programación del encuentro.

La cita tendrá lugar mañana jueves. Agentes de la unidad de Participación ciudadana dialogarán con vecinos y profesionales, que en estos días han lamentado que la actuación diaria de delincuentes en el casco histórico perjudica tanto a los turistas y residentes como a los trabajadores. Se trata de la opinión de Lourdes Martínez, presidenta de la asociación de comerciantes La Judería existe y del colectivo vecinal La Medina, quien sostiene que "ocurre todos los días, hay un efecto llamada de los delincuentes comunes".

Una patrulla vecinal, este martes en la Judería. / Manuel Murillo

Del mismo modo, la vicepresidenta de la Asociación de Guías Turísticos, Ana Recio, entiende que "el problema se ha enquistado en los últimos años. Los carteristas se enfrentan a nosotros, nos dicen que no les dejamos trabajar e incluso nos enseñan sus partes íntimas. Me siento frustrada". A esto añade el problema del intrusismo profesional, por lo que solicita "una policía turística, como hay en otras ciudades turísticas, y que se vea".

Una quincena de denuncias

La Policía Nacional ha contabilizado una quincena de denuncias por hurtos a viandantes o cometidos en establecimientos de la zona centro y de la Judería, y ha detenido a cuatro personas por ello en el mes de mayo pasado y en lo que va de junio. Pese a ello, este cuerpo de seguridad detalla que se han denunciado menos hurtos que el año pasado, pero no descarta reforzar la presencia policial, "si se considera necesario, en algún momento puntual".