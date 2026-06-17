Las noches veraniegas de Córdoba se llenan de cultura con la apertura de sus museos

Los museos municipales de Córdoba abrirán en horario nocturno durante todo el verano. En concreto, desde el 25 de junio hasta el 29 de agosto, jueves, viernes y sábados. La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, han informado sobre la apertura de los museos municipales en horario nocturno, una iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba que pretende "ampliar la oferta turística" de la capital cordobesa.

En total, abrirán 10 fines de semana, en horario de 21.00 horas de la noche a 00.00 horas, el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro, el Museo Taurino, los Baños del Alcázar y la Puerta del Puente. Puntualmente, se abrirán también con diferentes actividades el Templo Romano en horario nocturno.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás. / RAFAEL MELLADO

Entrada gratuita en ese horario

La entrada va a ser gratuita en ese horario y todos los espacios y va a contar con mediación cultural de la mano de Sedena, la empresa que tiene adjudicado ese servicio cultural. El Ayuntamiento de Córdoba ha programado diferentes actividades que van a empezar a partir de las 10 de la noche, salvo las del Templo Romano que se programarán entre las 21.00 y las 21.30 horas. Entre las actividades programadas habrá un taller creativo de mantones y sombreros, catas de aceite y vino, y talleres de aromas.

Las actividades van dirigidas a toda la familia, tanto las que nos visitan como las familias cordobesas que quieren salir a disfrutar de la noche. "Es una manera muy importante de ampliar nuestra oferta cultural y turística", ha asegurado Albás. "Algo novedoso y algo que venía el sector turístico demandando desde hace muchísimos años".

De debilidad a fortaleza

En esta misma línea, Aguilar ha subrayado la importancia de la iniciativa, ya que Córdoba tenía una debilidad, que era la temporada baja de los meses de verano. "Es una magnífica oportunidad hacer de esa debilidad que tenemos de nuestra noche de verano, convertirla en una fortaleza como estamos haciendo".

La apertura nocturna de los museos fue una de las novedades que Córdoba vendió en Madrid en el marco de Fitur, con la presentacion de una campaña de promoción turística bajo el lema Visita Andalucía. Quédate en Córdoba. La campaña, que se presentó en marzo en el Teatro Calderón de la capital, compendiaba los principales atractivos de la oferta cultural y lúdica de Córdoba. La idea es promocionar Córdoba como un destino visitable los 365 días del año.