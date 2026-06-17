La Junta de Andalucía moviliza más de 140 millones para mejorar la seguridad vial en las carreteras autonómicas de Córdoba.

La Junta de Andalucía ha movilizado más de 140 millones de euros en actuaciones sobre la red autonómica de carreteras de la provincia de Córdoba, dentro de una estrategia que combina conservación, mejora de infraestructuras y refuerzo de la seguridad vial.

Dentro de ese marco, el Gobierno andaluz ha aprobado un nuevo programa para renovar la señalización, el balizamiento y los sistemas de contención de la red autonómica, con una inversión global de 14 millones de euros, de los que más de 2 millones corresponden a la provincia cordobesa.

Adolfo Molina y Carmen Granados subrayan la relevancia de la actuación

El anuncio ha sido presentado por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y por la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, que han subrayado la relevancia de esta actuación dentro de la política de conservación y modernización de las infraestructuras viarias.

Una de las principales novedades del nuevo contrato será la provincialización de los lotes, una medida con la que la Junta pretende agilizar la gestión, mejorar la eficiencia y adaptar mejor las actuaciones a las necesidades concretas de cada territorio.

Estas intervenciones son esenciales para la seguridad y la cohesión territorial

Adolfo Molina ha destacado que se trata de intervenciones que muchas veces pasan más desapercibidas, pero que resultan esenciales para la seguridad de las personas y para la cohesión territorial de la provincia. En ese sentido, ha defendido que este programa vuelve a evidenciar el compromiso del Ejecutivo andaluz con la seguridad vial, la conservación de las infraestructuras y la mejora de la movilidad.

El delegado del Gobierno ha recordado además que, entre 2021 y 2025, la Junta ha ejecutado en Córdoba más de 8 millones de euros en actuaciones de señalización y sistemas de contención en 78 carreteras autonómicas.

Invierten un millón de euros en modernizar la estación de autobuses de Córdoba

Junto a estas inversiones en la red viaria, la delegada territorial de Fomento ha puesto el foco en la estación de autobuses de Córdoba, donde en 2024 concluyó una actuación de modernización con una inversión cercana al millón de euros.

Según ha explicado Carmen Granados, esa intervención ha permitido mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la instalación de placas fotovoltaicas, la sustitución completa de la iluminación por tecnología LED y la ejecución de mejoras de accesibilidad, lo que ha contribuido a reducir de forma significativa el consumo energético.

Se están realizando puntuales de mantenimiento de la climatización

Granados ha añadido que actualmente se están realizando trabajos puntuales de mantenimiento en el sistema de climatización para resolver incidencias concretas y garantizar el confort de los usuarios. Además, ha avanzado que ya se está redactando un proyecto técnico para acometer una nueva fase de modernización integral de la climatización, con el objetivo de mejorar su eficiencia y su capacidad de servicio.

La delegada ha defendido que la estación de autobuses no solo ha sido objeto de una modernización reciente, sino que sigue inmersa en un proceso continuo de actualización, en línea con la apuesta de la Consejería por disponer de infraestructuras de transporte modernas, eficientes y orientadas al servicio de la ciudadanía.