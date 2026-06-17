Sucesos
La investigación del incendio del tiovivo del Zoco en Córdoba apunta a dos menores de 14 años
La investigación policial descartó desde un primer momento que el fuego tuviera un origen fortuito
La Policía Nacional ha identificado a dos menores de 14 años como presuntos autores del incendio que calcinó el tiovivo del Zoco el pasado mes de mayo. Al tratarse de menores de esa edad, son inimputables penalmente, por lo que no pueden ser investigados como lo sería una persona mayor de esta edad.
Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, el cuerpo policial ha identificado a dos menores como presuntos responsables del fuego que destruyó la clásica atracción infantil situada en la plaza de Matías Prats el pasado 19 de mayo. Por el momento no han trascendido más datos sobre ellos ni la forma en la que se habría originado el incendio.
El propietario, seriamente afectado
El suceso causó una gran conmoción en el barrio, tanto por la intensa humareda que se generó en una zona muy concurrida de Córdoba, con numerosas personas en ese momento en las terrazas de los bares cercanos, como por el estado en el que quedó el tiovivo, completamente calcinado. Su propietario, Pepe Gálvez, que llevaba casi cuatro décadas vinculado a este negocio, se mostró entonces profundamente afectado en declaraciones a este medio y calificó lo ocurrido como «una ruina».
Desde el primer momento, la Policía Nacional investigó el incendio como un hecho intencionado y descartó que se debiera a una causa fortuita. Casi un mes después, los investigadores han identificado ya a los presuntos autores, aunque el caso queda condicionado por su edad, al ser menores de 14 años.
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