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El impacto de un camión contra un edificio en Santa Marina provoca el desprendimiento de parte de un balcón

El incidente, ocurrido sobre las 19:20 horas, ha causado sorpresa entre los residentes, aunque ninguna persona ha resultado herida

Imagen de la calle Mayor de Santa Marina.

Imagen de la calle Mayor de Santa Marina. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El impacto de un camión contra un edificio de viviendas en Santa Marina ha provocado este miércoles el desprendimiento de parte de un balcón en Córdoba.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido sobre las 19.20 horas, cuando un camión ha chocado contra un bloque de viviendas de la calle Moriscos, frente a la iglesia de Santa Marina. Como consecuencia del golpe, el vehículo ha quedado encajado junto al balcón de una de las viviendas, provocando daños en el inmueble y el desprendimiento de varios elementos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de Bomberos. Aunque no se han registrado heridos, el impacto ha sorprendido a vecinos y comerciantes de la zona.

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Jesús Murillo, de la taberna Santa Marina, ha señalado que los incidentes con camiones en este entorno son «constantes». Según relata, estos vehículos «se suben a bordillos y piedras» con frecuencia, lo que acaba provocando daños en la vía pública y en los inmuebles. «Revientan todo», lamenta.

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