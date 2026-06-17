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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 17 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para es jornada

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 17 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 17 de junio de 2026 / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Cultura

Encuentro sobre la inquisición entre manuel peña y ana cuadro

Encuentro con el escritor Manuel Peña Díaz en torno a su libro El sambenito. Historia cotidiana de la Inquisición (Ed. El Oaseo), en conversación con la profesora investigadora Ana Cristina Cuadro García. Manuel Peña, en su última entrega, se centra en esta historia de uno de los símbolos más representativos de la Inquisición: el sambenito, un modo visible de la vigilancia cotidiana que el tribunal usaba con los señalados por este para resaltar la infamia.

CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico.

Avda. América, s/n.

19.30 horas.

Convivencia en paz

‘Día Internacional de la Convivencia’

Córdoba, capital mediterránea paradigma mundial de la convivencia, actividad programada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Convivencia. Preside: Javier Martín. Mensaje especial: Jacques Moreillon. Intervención institucional: Juan Miguel Moreno Calderón. Ponencias: Alberto Monterroso y Soledad Gómez Navarro. Intervención especial: Miguel Ángel Entrenas. Moderador: Robert Lanquar.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.

Cuesta del Bailío, 3.

De 18.30 a 20.30 horas.

Conferencia

‘La alhambra y las mujeres. esencia y presencia’

La profesora Bárbara Boloix Gallardo ofrece la última conferencia del ciclo Siete mujeres hablan de al-Ándalus, bajo el título La Alhambra y las mujeres. Esencia y presencia. Entrada libre.

CÓRDOBA. Auditorio de Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Colón, 15.

De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Igualdad y cultura

Proyección de la película ‘Bon voyage, Marie’

Proyección de la película Bon voyage, Marie, dirigida por Enya Baroux, dentro del ciclo de cine Igualdad y cultura. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Diputación.

Plaza de Colón.

22.00 horas.

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