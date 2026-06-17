Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de junio

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Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 18 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Paulina Aparicio Aparicio

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Piedad Carrillo López

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia M.ª Venzala Fragoso

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

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