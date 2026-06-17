Crimen de La Fuensanta: el exmarido de Tulia solicita repetir el juicio y que se le haga un examen psiquiátrico

El exmarido de Tulia ha recurrido la condena por lesiones, amenazas y daños acontecidos en la vivienda de la víctima dos días antes de, supuestamente, apuñalarla mortalmente en el barrio de la Fuensanta de Córdoba. En su apelación, solicita repetir el juicio ante un tribunal diferente y que se le practique un examen psiquiátrico y se recabe su historial clínico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), pruebas que fueron propuestas por su defensa "en tiempo y forma", pero que no se han efectuado.

De hecho, el juicio se celebró el 20 de mayo pasado y la defensa del acusado solicitó la suspensión por la falta de estas periciales. El Ministerio Fiscal "se adhirió expresamente a la solicitud de esta defensa, interesando la suspensión del juicio y la práctica de la pericial psiquiátrica forense", detalla el recurso. Una vez finalizada la vista oral, la abogada del encartado, Marina Corral, precisó en declaraciones a los medios de comunicación que, "recientemente, ha sido trasladado de prisión porque su estado mental es un tanto crítico. Ha tenido intentos autolíticos relevantes y patentes, que se tendrían que esclarecer".

En total, el escrito plantea cinco motivos para anular la sentencia de la plaza 6 de la sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, entre los que aparece en primer lugar la infracción del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. De otra parte, afirma que la expresión "cuando no estés en la casa voy a entrar y te voy a destrozar el piso" no constituye un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, y reclama la absolución del delito de lesiones, argumentando entre otras ideas "la compatibilidad de la lesión con un forcejeo mutuo, unida a la falta de dolo lesivo".

La hermana del acusado intentó parar la denuncia

Asimismo, apunta este recurso a la "existencia de móvil espurio en la denunciante, derivado de un interés patrimonial e inmobiliario directo en el resultado del proceso". Así, afirma que, con la orden de alejamiento impuesta por el juzgado de Guardia al exmarido de Tulia el 11 de abril pasado, "la denunciante obtuvo de forma directa e inmediata el control posesorio exclusivo sobre un inmueble que no le pertenecía, desplazando al titular de hecho del entorno familiar". A esto añade que "las actuaciones procesales documentan que la hermana del acusado (...) titular de la vivienda, realizó gestiones encaminadas a que la denunciante retirara la denuncia".

El exmarido de Tulia llega a la Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. González

Los hijos impugnan el recurso

De su parte, la acusación particular, ejercida por los dos hijos de Tulia y del acusado, se ha opuesto a la práctica de la prueba interesada por la representación del condenado en una segunda instancia. Entre otras cuestiones, expone que "la pericial psiquiátrica y el historial clínico cuya práctica se interesa no pueden introducirse ahora como vía para reabrir una instrucción ya concluida ni para suplir la falta de acreditación probatoria de la defensa en el momento procesal oportuno".

Además, señala que "la prueba solicitada no venía acompañada de soporte documental médico alguno que acreditara, siquiera indiciariamente, que el acusado presentara una alteración psíquica relevante el día 11 de abril de 2026".

Junto a otros aspectos, aborda el delito de amenazas y explica que "la amenaza en el ámbito de la violencia de género no exige necesariamente el anuncio de una agresión física directa e inmediata. Basta con que el mal anunciado sea serio, creíble, injusto y apto para intimidar a la víctima, especialmente cuando se produce en un contexto de dominación, conflicto previo, acceso a la vivienda y uso de un objeto contundente".

Acerca del supuesto móvil espurio de Tulia, también reivindica que "la existencia de conflictos familiares o patrimoniales no convierte automáticamente una denuncia en falsa ni priva de credibilidad a la víctima".